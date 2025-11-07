https://ria.ru/20251107/fedorischev-2053409696.html
Федорищев не обсуждал с Дюминым скандальное увольнение главы района
Федорищев не обсуждал с Дюминым скандальное увольнение главы района - РИА Новости, 07.11.2025
Федорищев не обсуждал с Дюминым скандальное увольнение главы района
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что помощник президента РФ Алексей Дюмин не обсуждал с ним нецензурное предложение уволиться главе... 07.11.2025
САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что помощник президента РФ Алексей Дюмин не обсуждал с ним нецензурное предложение уволиться главе Кинельского района Юрию Жидкову.
"У нас (с Дюминым
- ред.) очень много тем для обсуждения, муниципальная составляющая... не попадала в периметр нашего рабочего обсуждения", - сказал Федорищев
в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live"
, отвечая на вопрос о том, критиковали ли его федеральные власти за грубое предложение уволиться главе Кинельского района
.
Федорищев 14 октября разместил в своем канале на платформе Max видео, как он грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе, где находится Аллея памяти, губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. На это губернатор, используя матерный эквивалент слова "прочь", заявил, что Жидков уволен, и грубо хлопнул его по плечу.
Как сообщили РИА Новости в областном минздраве 15 октября, Жидков был госпитализирован. Его выписали из больницы 30 октября.
Сам Жидков рассказал в Telegram-канале, что камень с мемориальной табличкой изначально установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков уточнял, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем он узнал только 14 октября.
Позже депутаты приняли отставку Жидкова по собственному желанию. Сейчас в Кинельском районе проводится повторный конкурс на должность главы района, который продлится до 16 ноября. Предыдущий конкурс не состоялся из-за отсутствия кандидатов на должность.