Федорищев не обсуждал с Дюминым скандальное увольнение главы района

САМАРА, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что помощник президента РФ Алексей Дюмин не обсуждал с ним нецензурное предложение уволиться главе Кинельского района Юрию Жидкову.

Федорищев 14 октября разместил в своем канале на платформе Max видео, как он грубо отправил в отставку Жидкова. Во время осмотра школы в Кинельском районе, где находится Аллея памяти, губернатор несколько раз спросил, что за камень лежит в траве. Глава района объяснил, что камень не убрали после закладки памятника в честь героев Великой Отечественной войны. На это губернатор, используя матерный эквивалент слова "прочь", заявил, что Жидков уволен, и грубо хлопнул его по плечу.

Как сообщили РИА Новости в областном минздраве 15 октября, Жидков был госпитализирован. Его выписали из больницы 30 октября.

Сам Жидков рассказал в Telegram-канале, что камень с мемориальной табличкой изначально установили на месте будущего обелиска памяти участникам Великой Отечественной войны. Жидков уточнял, что после открытия памятника жители сами решили сохранить камень и перенесли его на территорию школы, о чем он узнал только 14 октября.