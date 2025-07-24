https://ria.ru/20250724/djumin-2031270678.html
Российское оружие работает результативнее зарубежного, считает Дюмин
Российское оружие работает результативнее зарубежного, считает Дюмин - РИА Новости, 24.07.2025
Российское оружие работает результативнее зарубежного, считает Дюмин
Российское оружие при правильных решениях результативнее, чем зарубежные аналоги, заявил помощник президента России Владимира Путина Алексей Дюмин, курирующий... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:42:00+03:00
2025-07-24T21:42:00+03:00
2025-07-24T23:39:00+03:00
безопасность
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архангельская область
северодвинск
владимир путин
алексей дюмин
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл - РИА Новости. Российское оружие при правильных решениях результативнее, чем зарубежные аналоги, заявил помощник президента России Владимира Путина Алексей Дюмин, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса в администрации главы государства. Путин в четверг прилетел в Архангельскую область. Глава государства в Северодвинске провел совещание по развитию подводных сил ВМФ РФ, принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский", а также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. "Оружие, которое параметрами стоит на одной линейке с зарубежными аналогами, при правильных решениях и обычных экипажах и расчетах показывает результативность намного выше, чем аналоги, которые есть у наших "друзей", - сообщил Дюмин в эфире телеканала "Россия 1".
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безопасность, россия, архангельская область, северодвинск, владимир путин, алексей дюмин
Безопасность, Россия, Архангельская область, Северодвинск, Владимир Путин, Алексей Дюмин
Российское оружие работает результативнее зарубежного, считает Дюмин
Дюмин: российское оружие при правильных решениях результативнее западного