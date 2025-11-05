Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Миляев обсудил влияние бизнеса на физкультуру и спорт
Тульская область
 
18:02 05.11.2025
Дмитрий Миляев обсудил влияние бизнеса на физкультуру и спорт
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудил значение бизнеса в развитии физической культуры и спорта на XIII Международном форуме "Россия — спортивная держава"
тульская область, дмитрий миляев, алексей дюмин, россия
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудил значение бизнеса в развитии физической культуры и спорта на XIII Международном форуме "Россия — спортивная держава", сообщает пресс-служба облправительства.
Глава региона в ходе сессии "Государство и бизнес: создаем спортивную среду вместе" заявил, что до конца этого года на заседаниях комиссии Госсовета России по направлению "Физическая культура и спорт", которую он возглавляет, планируется рассмотреть тему развития корпоративного спорта. Внутри комиссии формируется экспертная группа, которая будет обобщать поступающие предложения.
Миляев обозначил направления взаимодействия бизнеса и спорта. По его словам, корпоративный спорт имеет серьезные перспективы для развития.
"В ряде крупных предприятий создана спортивная инфраструктура. Вопрос стоит в повышении эффективности ее использования и привлечении сотрудников к занятиям спортом. Существуют программы, в рамках которых работодатели содействуют и помогают сотрудникам в доступности занятий физической культурой, организации соревнований", — приводит пресс-служба слова губернатора.
В Тульской области действует региональный демографический стандарт, к которому подключилось свыше 1,5 тысячи предприятий разного масштаба. В него входит ряд мер по поддержке сотрудников, желающих заниматься спортом.
Глава региона отметил успехи столичного проекта государственно-частного партнерства "Красная Машина Юниор", направленного на создание детских школ хоккея, поддержку молодых спортсменов и детей участников СВО. Он полагает, что формат, в котором реализуется этот проект, может масштабироваться на разные виды спорта.
"Сегодня бизнес разделяет государственные цели. Мы видим это на примере поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Такая же помощь оказывается в сфере развития физической культуры и спорта. Убежден, что совместными усилиями нам удастся решить поставленные задачи", — указал Миляев.
Также шла речь о привлечении внебюджетных средств на развитие физической культуры и спорта.
Губернатор подчеркнул, что одним из неотъемлемых критериев создания качественной среды для жизни граждан является развитие спортивной инфраструктуры.
Он отметил большие заслуги в развитии спорта со стороны Алексея Дюмина, который, будучи губернатором Тульской области, вложил много сил для реализации этого направления.
"За последние девять лет в Тульской области построено порядка 200 спортивных объектов разного назначения. На эти цели было направлено около 14 миллиардов рублей, 12 из которых — внебюджетные источники. Мы активно продолжаем эту работу в регионе", — уточнил Миляев.
Он также обратил внимание на важность восстановления советских стадионов. Губернатор пояснил, что на базе этих стадионов могут появляться спортивные школы и корпоративные клубы.
Помимо этого, Миляев рассказал о подготовке тренеров и опыте области по работе в этом направлении. В Тульском педагогическом университете имени Л.Н. Толстого на платной основе создано отделение подготовки инструкторов по адаптивной физической культуре и спорту. Значительная часть затрат на обучение компенсируется из регионального бюджета.
"Те проекты, которые сегодня реализуются как в Тульской области, так и по всей стране, направлены на создание комфортных и современных условий для массового спорта", — заключил глава региона.
Тульская область, Дмитрий Миляев, Алексей Дюмин, Россия
 
 
