Путин проводит в Самаре совещание по двигателестроению
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения. Совещание проходит на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящего в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов.Также на мероприятии присутствовали председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Тюлин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Вадим Бадеха, гендиректор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александр Грачев, управляющий директор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков, управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.
