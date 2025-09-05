https://ria.ru/20250905/putin-2040106003.html

Путин проводит в Самаре совещание по двигателестроению

Путин проводит в Самаре совещание по двигателестроению - РИА Новости, 05.09.2025

Путин проводит в Самаре совещание по двигателестроению

Президент РФ Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения. РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T22:21:00+03:00

2025-09-05T22:21:00+03:00

2025-09-05T22:27:00+03:00

россия

самара

владимир путин

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

самарская область

денис мантуров

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg

САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения. Совещание проходит на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящего в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов.Также на мероприятии присутствовали председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Тюлин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Вадим Бадеха, гендиректор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александр Грачев, управляющий директор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков, управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

https://ria.ru/20250905/putin-2040103411.html

россия

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, самара, владимир путин, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, самарская область, денис мантуров, роскосмос, алексей дюмин