Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит в Самаре совещание по двигателестроению - РИА Новости, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:21 05.09.2025 (обновлено: 22:27 05.09.2025)
https://ria.ru/20250905/putin-2040106003.html
Путин проводит в Самаре совещание по двигателестроению
Путин проводит в Самаре совещание по двигателестроению - РИА Новости, 05.09.2025
Путин проводит в Самаре совещание по двигателестроению
Президент РФ Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения. РИА Новости, 05.09.2025
2025-09-05T22:21:00+03:00
2025-09-05T22:27:00+03:00
россия
самара
владимир путин
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
самарская область
денис мантуров
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_0:47:3078:1778_1920x0_80_0_0_15dc4d78ed10670957175cd153a4a2fc.jpg
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения. Совещание проходит на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящего в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов.Также на мероприятии присутствовали председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Тюлин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Вадим Бадеха, гендиректор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александр Грачев, управляющий директор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков, управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.
https://ria.ru/20250905/putin-2040103411.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032684136_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ce400c49af402f338e35385e582d11e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, самара, владимир путин, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех, самарская область, денис мантуров, роскосмос, алексей дюмин
Россия, Самара, Владимир Путин, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Самарская область, Денис Мантуров, Роскосмос, Алексей Дюмин
Путин проводит в Самаре совещание по двигателестроению

Путин проводит совещание по вопросам двигателестроения в Самаре

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Самаре собрал совещание по вопросам двигателестроения.
Совещание проходит на предприятии "ОДК-Кузнецов", входящего в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех".
Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.
В совещании принимают участие первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента РФ Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Афзалов.
Также на мероприятии присутствовали председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Тюлин, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор "Объединенной авиастроительной корпорации" Вадим Бадеха, гендиректор "Объединенной двигателестроительной корпорации" Александр Грачев, управляющий директор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, управляющий директор "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков, управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.
Владимир Путин прибыл в Самару - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин в Самаре посетил "ОДК-Кузнецов"
Вчера, 21:45
 
РоссияСамараВладимир ПутинОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехСамарская областьДенис МантуровРоскосмосАлексей Дюмин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала