Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО
В России должен появиться единый подход к помощи героям специальной военной операции, чтобы сделать работу четкой и понятной, сказал помощник президента РФ,... РИА Новости, 29.09.2025
общество
россия
алексей дюмин
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В России должен появиться единый подход к помощи героям специальной военной операции, чтобы сделать работу четкой и понятной, сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Вообще, по моему мнению, надо прийти к такому единому подходу, стандартному подходу для того, чтобы упростить эту работу и для того, чтобы она была четкой и понятной по вопросам, которые связаны с поддержкой ветеранов и членов их семей", - сказал Дюмин журналистам.
россия
