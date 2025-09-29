https://ria.ru/20250929/djumin-2045066032.html

Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО

Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО - РИА Новости, 29.09.2025

Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО

В России должен появиться единый подход к помощи героям специальной военной операции, чтобы сделать работу четкой и понятной, сказал помощник президента РФ,... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T11:28:00+03:00

2025-09-29T11:28:00+03:00

2025-09-29T11:28:00+03:00

общество

россия

алексей дюмин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В России должен появиться единый подход к помощи героям специальной военной операции, чтобы сделать работу четкой и понятной, сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Вообще, по моему мнению, надо прийти к такому единому подходу, стандартному подходу для того, чтобы упростить эту работу и для того, чтобы она была четкой и понятной по вопросам, которые связаны с поддержкой ветеранов и членов их семей", - сказал Дюмин журналистам.

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, алексей дюмин