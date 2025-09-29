Рейтинг@Mail.ru
Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/djumin-2045066032.html
Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО
Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО
В России должен появиться единый подход к помощи героям специальной военной операции, чтобы сделать работу четкой и понятной, сказал помощник президента РФ,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:28:00+03:00
2025-09-29T11:28:00+03:00
общество
россия
алексей дюмин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_620a678f3e3dd1ebe066ad69c0a8c8b7.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В России должен появиться единый подход к помощи героям специальной военной операции, чтобы сделать работу четкой и понятной, сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Вообще, по моему мнению, надо прийти к такому единому подходу, стандартному подходу для того, чтобы упростить эту работу и для того, чтобы она была четкой и понятной по вопросам, которые связаны с поддержкой ветеранов и членов их семей", - сказал Дюмин журналистам.
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044110405_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_08c9630307b25463e57454099ec9de7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей дюмин
Общество, Россия, Алексей Дюмин
Дюмин призвал создать единый подход к помощи героям СВО

Дюмин призвал создать четкий и понятный подход к помощи героям СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В России должен появиться единый подход к помощи героям специальной военной операции, чтобы сделать работу четкой и понятной, сказал помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
"Вообще, по моему мнению, надо прийти к такому единому подходу, стандартному подходу для того, чтобы упростить эту работу и для того, чтобы она была четкой и понятной по вопросам, которые связаны с поддержкой ветеранов и членов их семей", - сказал Дюмин журналистам.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Комиссия по поддержке бойцов СВО займется их адаптацией к мирной жизни
10 марта, 16:39
 
ОбществоРоссияАлексей Дюмин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала