Работу МВД и властей с мигрантами обсудили на комиссии Госсовета "Кадры"
Калужская область
Калужская область
 
17:22 05.11.2025
Работу МВД и властей с мигрантами обсудили на комиссии Госсовета "Кадры"
Работу МВД и властей с мигрантами обсудили на комиссии Госсовета "Кадры"
калужская область, москва, россия, алексей дюмин, владимир путин, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Москва, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Владислав Шапша
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции. Архивное фото
КАЛУГА, 5 ноя – РИА Новости. Взаимодействие МВД, федеральных и региональных властей в работе с трудовыми мигрантами обсудили на комиссии Госсовета по направлению "Кадры", сообщил глава комиссии, губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Работаю в Москве. Провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Кадры". Конструктивный диалог с участием представителей федеральной и региональной властей, МВД, работодателей. Сегодняшняя тема чувствительная для нашего общества - регулирование трудовой миграции. Теневая занятость, нагрузка на социальную инфраструктуру – эти и другие вызовы требуют скорейшего решения", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он отметил, что недавно президент Владимир Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики до 2030 года. На первый план в ней выходит обеспечение безопасности государства, социальной стабильности, правопорядка, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, подчеркнул губернатор.
"По поручению главы государства готовятся комплексные решения по изменению законодательства. На заседании особое внимание уделили анализу правовых аспектов, решению проблемных вопросов. Обсудили, как на практике выстроено взаимодействие МВД, федеральных и региональных властей", - сообщил Шапша.
Глава комиссии подчеркнул: главное - обеспечить баланс между интересами экономики и безопасностью общества. В связи с этим, по его словам, важная тема - привлечение высококвалифицированных специалистов, разделяющих российские духовно-нравственные ценности.
"Благодаря поддержке помощника президента РФ, секретаря Госсовета Алексея Дюмина создаются максимальные условия, чтобы мнения регионов были услышаны на федеральном уровне", - отметил Шапша.
Калужская область, Москва, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин, Владислав Шапша
 
 
