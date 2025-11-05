Работу МВД и властей с мигрантами обсудили на комиссии Госсовета "Кадры"

КАЛУГА, 5 ноя – РИА Новости. Взаимодействие МВД, федеральных и региональных властей в работе с трудовыми мигрантами обсудили на комиссии Госсовета по направлению "Кадры", сообщил глава комиссии, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Работаю в Москве. Провел заседание комиссии Госсовета по направлению "Кадры". Конструктивный диалог с участием представителей федеральной и региональной властей, МВД, работодателей. Сегодняшняя тема чувствительная для нашего общества - регулирование трудовой миграции. Теневая занятость, нагрузка на социальную инфраструктуру – эти и другие вызовы требуют скорейшего решения", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он отметил, что недавно президент Владимир Путин подписал новую концепцию государственной миграционной политики до 2030 года. На первый план в ней выходит обеспечение безопасности государства, социальной стабильности, правопорядка, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, подчеркнул губернатор.

"По поручению главы государства готовятся комплексные решения по изменению законодательства. На заседании особое внимание уделили анализу правовых аспектов, решению проблемных вопросов. Обсудили, как на практике выстроено взаимодействие МВД, федеральных и региональных властей", - сообщил Шапша.

Глава комиссии подчеркнул: главное - обеспечить баланс между интересами экономики и безопасностью общества. В связи с этим, по его словам, важная тема - привлечение высококвалифицированных специалистов, разделяющих российские духовно-нравственные ценности.