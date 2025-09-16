Путина на полигоне "Мулино" сопровождали Белоусов, Дюмин, Евкуров

https://ria.ru/20250916/putin-2042332537.html
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президента России Владимира Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запад-2025" сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.Главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также сопровождал президента во время осмотра образцов вооружения, специальной и военной техники на полигоне и давал пояснения.Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
