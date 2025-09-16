Рейтинг@Mail.ru
Путина на полигоне "Мулино" сопровождали Белоусов, Дюмин, Евкуров - РИА Новости, 16.09.2025
19:39 16.09.2025 (обновлено: 21:19 16.09.2025)
Путина на полигоне "Мулино" сопровождали Белоусов, Дюмин, Евкуров
россия
нижегородская область
белоруссия
владимир путин
андрей белоусов
алексей дюмин
учения "запад-2025"
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президента России Владимира Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запад-2025" сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.Главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также сопровождал президента во время осмотра образцов вооружения, специальной и военной техники на полигоне и давал пояснения.Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
россия, нижегородская область, белоруссия, владимир путин, андрей белоусов, алексей дюмин, учения "запад-2025"
Россия, Нижегородская область, Белоруссия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Алексей Дюмин, Учения "Запад-2025"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
МУЛИНО (Нижегородская обл), 16 сен - РИА Новости. Президента России Владимира Путина на полигоне "Мулино" в ходе учений "Запад-2025" сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев также сопровождал президента во время осмотра образцов вооружения, специальной и военной техники на полигоне и давал пояснения.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
Путин осмотрел образцы вооружения на полигоне "Мулино"
