Песков: Путин положительно оценил результаты учений "Запад-2025"

Президент России Владимир Путин весьма положительно оценивает ход и результаты учений "Запад-2025", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025

учения "запад-2025"

владимир путин

андрей белоусов

алексей дюмин

белоруссия

нижегородская область

россия

безопасность

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин весьма положительно оценивает ход и результаты учений "Запад-2025", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Путина сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.

белоруссия

нижегородская область

россия

2025

