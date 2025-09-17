https://ria.ru/20250917/peskov-2042452372.html
Песков: Путин положительно оценил результаты учений "Запад-2025"
Песков: Путин положительно оценил результаты учений "Запад-2025" - РИА Новости, 17.09.2025
Песков: Путин положительно оценил результаты учений "Запад-2025"
Президент России Владимир Путин весьма положительно оценивает ход и результаты учений "Запад-2025", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин весьма положительно оценивает ход и результаты учений "Запад-2025", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Путина сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
