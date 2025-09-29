Рейтинг@Mail.ru
Путину представят предложения по помощи участникам СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/svo-2045073647.html
Путину представят предложения по помощи участникам СВО
Путину представят предложения по помощи участникам СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Путину представят предложения по помощи участникам СВО
Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента, РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T11:52:00+03:00
2025-09-29T11:52:00+03:00
общество
россия
алексей дюмин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_b73ec14ae16b07f41747e3718c96243e.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Ближайший президиум Госсовета будет посвящен именно этим вопросам... Сегодня мы проводим семинар, где мы еще раз сверим карты, где мы посмотрим, почему и из-за чего, по каким причинам есть недоработки... для того, чтобы уже на большом мероприятии представить президенту свои предложения и поговорить на эту тему", - сказал Дюмин журналистам.
https://ria.ru/20250929/putin-2045072876.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029251564_0:515:2048:2051_1920x0_80_0_0_b9b16b58dfcdd5f1c7e6d60e781ec6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, алексей дюмин, владимир путин
Общество, Россия, Алексей Дюмин, Владимир Путин
Путину представят предложения по помощи участникам СВО

Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
"Ближайший президиум Госсовета будет посвящен именно этим вопросам... Сегодня мы проводим семинар, где мы еще раз сверим карты, где мы посмотрим, почему и из-за чего, по каким причинам есть недоработки... для того, чтобы уже на большом мероприятии представить президенту свои предложения и поговорить на эту тему", - сказал Дюмин журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Путин проведет заседание президиума Госсовета
Вчера, 11:50
 
ОбществоРоссияАлексей ДюминВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала