Путину представят предложения по помощи участникам СВО
Путину представят предложения по помощи участникам СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Путину представят предложения по помощи участникам СВО
Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента,
2025-09-29T11:52:00+03:00
2025-09-29T11:52:00+03:00
2025-09-29T11:52:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину представят предложения по совершенствованию помощи участникам СВО на заседании президиума Госсовета, сообщил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Ближайший президиум Госсовета будет посвящен именно этим вопросам... Сегодня мы проводим семинар, где мы еще раз сверим карты, где мы посмотрим, почему и из-за чего, по каким причинам есть недоработки... для того, чтобы уже на большом мероприятии представить президенту свои предложения и поговорить на эту тему", - сказал Дюмин журналистам.
россия
