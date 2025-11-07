Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 07.11.2025
Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил
Верховный главнокомандующий Владимир Путин в пятницу провел совещание по вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил России. РИА Новости, 07.11.2025
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил России
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Верховный главнокомандующий Владимир Путин в пятницу провел совещание по вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил России.
Ранее совещание анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Во встрече приняли участие зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях
