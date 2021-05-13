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Биография Юлии Пересильд
Биография Юлии Пересильд
Актриса театра и кино Юлия Сергеевна Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T15:43
2021-05-13T15:43
юлия пересильд
театр на малой бронной
школа современной пьесы
международная космическая станция (мкс)
гитис
справки
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Актриса театра и кино Юлия Сергеевна Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове.После окончания средней школы поступила в Псковский педагогический институт на факультет русской филологии. Проучившись год, уехала в Москву и поступила в Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).В 2006 году окончила актерское отделение режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС), мастерская Олега Кудряшова. Играла в театре "Школа современной пьесы".С 2007 года Пересильд является актрисой Театра наций.В театре она участвовала в спектаклях: "Женихи", "Снегири", играет в спектаклях "Рассказы Шукшина", "Электра", "Киллер Джо", "Figaro. События одного дня", "Шведская спичка", "Фрекен Жюли", "Fарс-Мажорный концерт", "Песни военных лет", "Дядя Ваня".Актриса также занята в спектакле "Варшавская мелодия" в московском Театре На Малой Бронной и постановке "Солнечная линия" Центра имени Вс. Мейерхольда.Как режиссер поставила спектакль "Каштанка" по Антону Чехову в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.В кино Юлия Пересильд дебютировала в сериале "Участок" (2003). Первую главную роль она сыграла в сериале "Принцесса и нищий" (2005). Затем она сыграла главные роли в фильмах и сериалах "Карамболь" (2006), "Невеста" (2006), "Однажды в провинции" (2008), "Дело гастронома №1" (2011), "Лето волков" (2011), "Зоннентау" (2012), "Палач" (2014), "Битва за Севастополь" (2015), "Людмила Гурченко" (2015), "Победители" (2017), "Холодное танго" (2017), "Золотая орда" (2018) и др.Среди киноработ последних лет – роли в картинах и сериалах "Sheena667" (2019), "Конец сезона" (2019), "Эсав" (2019), "Трое" (2020), "Зулейха открывает глаза" (2020), "Угрюм-река" (2020), "Медиатор" (2020).Всего Пересильд сыграла около 70 ролей в кино.В конце апреля 2021 года Юлия Пересильд вошла в список претенденток для съемок первого художественного фильма в космосе "Вызов", которые пройдут на борту МКС.13 мая 2021 года стало известно, что актриса полетит на МКС для съемок фильма "Вызов".Актриса удостоена различных званий и наград. В 2018 году ей было присвоено звание Заслуженная артистка Российской Федерации.Лауреат Премии правительства Российской Федерации в области культуры 2016 года за создание художественного фильма "Битва за Севастополь", Премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2012 года.Актриса была дважды удостоена премии "Золотой орел" (за 2010, 2015), приза российских кинокритиков и кинопрессы "Белый слон" (2010), премии "Хрустальная Турандот" (2010), премии "Звезда театрала" (2011), премии "Фигаро" (2016), приза фестиваля "Литература и кино" в Гатчине (2017). Она была также отмечена призом Пекинского международного кинофестиваля (2015). Юлия Пересильд является попечителем благотворительного фонда "Галчонок", помогающего детям с органическими поражениями центральной нервной системы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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юлия пересильд, театр на малой бронной, школа современной пьесы, международная космическая станция (мкс), гитис, справки

Биография Юлии Пересильд

15:43 13.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд во время интервью
Актриса Юлия Пересильд во время интервью - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса театра и кино Юлия Сергеевна Пересильд родилась 5 сентября 1984 года в Пскове.
После окончания средней школы поступила в Псковский педагогический институт на факультет русской филологии. Проучившись год, уехала в Москву и поступила в Российскую академию театрального искусства (РАТИ-ГИТИС).
В 2006 году окончила актерское отделение режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС), мастерская Олега Кудряшова.
Играла в театре "Школа современной пьесы".
С 2007 года Пересильд является актрисой Театра наций.
В театре она участвовала в спектаклях: "Женихи", "Снегири", играет в спектаклях "Рассказы Шукшина", "Электра", "Киллер Джо", "Figaro. События одного дня", "Шведская спичка", "Фрекен Жюли", "Fарс-Мажорный концерт", "Песни военных лет", "Дядя Ваня".
Актриса также занята в спектакле "Варшавская мелодия" в московском Театре На Малой Бронной и постановке "Солнечная линия" Центра имени Вс. Мейерхольда.
Как режиссер поставила спектакль "Каштанка" по Антону Чехову в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.
В кино Юлия Пересильд дебютировала в сериале "Участок" (2003). Первую главную роль она сыграла в сериале "Принцесса и нищий" (2005). Затем она сыграла главные роли в фильмах и сериалах "Карамболь" (2006), "Невеста" (2006), "Однажды в провинции" (2008), "Дело гастронома №1" (2011), "Лето волков" (2011), "Зоннентау" (2012), "Палач" (2014), "Битва за Севастополь" (2015), "Людмила Гурченко" (2015), "Победители" (2017), "Холодное танго" (2017), "Золотая орда" (2018) и др.
Среди киноработ последних лет – роли в картинах и сериалах "Sheena667" (2019), "Конец сезона" (2019), "Эсав" (2019), "Трое" (2020), "Зулейха открывает глаза" (2020), "Угрюм-река" (2020), "Медиатор" (2020).
Всего Пересильд сыграла около 70 ролей в кино.
В конце апреля 2021 года Юлия Пересильд вошла в список претенденток для съемок первого художественного фильма в космосе "Вызов", которые пройдут на борту МКС.
13 мая 2021 года стало известно, что актриса полетит на МКС для съемок фильма "Вызов".
Актриса удостоена различных званий и наград. В 2018 году ей было присвоено звание Заслуженная артистка Российской Федерации.
Лауреат Премии правительства Российской Федерации в области культуры 2016 года за создание художественного фильма "Битва за Севастополь", Премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2012 года.
Актриса была дважды удостоена премии "Золотой орел" (за 2010, 2015), приза российских кинокритиков и кинопрессы "Белый слон" (2010), премии "Хрустальная Турандот" (2010), премии "Звезда театрала" (2011), премии "Фигаро" (2016), приза фестиваля "Литература и кино" в Гатчине (2017).
Она была также отмечена призом Пекинского международного кинофестиваля (2015).
Юлия Пересильд является попечителем благотворительного фонда "Галчонок", помогающего детям с органическими поражениями центральной нервной системы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Юлия ПересильдТеатр на Малой БроннойШкола современной пьесыМеждународная космическая станция (МКС)ГИТИССправки
 
 
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