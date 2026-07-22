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Юлия Пересильд рассказала о создании группы "Мандрагора" - РИА Новости, 22.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:32 22.07.2026
Юлия Пересильд рассказала о создании группы "Мандрагора"

Юлия Пересильд рассказала о создании музыкальной группы "Мандрагора"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Юлия Пересильд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юлия Пересильд рассказала, что решение о создании музыкальной группы "Мандрагора" было принято не только ей.
  • Группа "Мандрагора" выступит в нескольких городах России, жители которых участвовали в обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны.
  • Коллектив исполнит песни военных лет.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, актриса Юлия Пересильд рассказала, что решение о создании музыкальной группы "Мандрагора", основателем и лидером которой она является, приняла не сама.
Пресс-конференция, приуроченная к презентации проекта, посвященного 85-летию битвы под Москвой, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник.
"Этот проект очень давно, скажем так, еще до космоса, разделил мою жизнь на "до" и "после". Он уже существовал, разговоры об этом шли, и Саша (Александр Юрасов - ред.) просто насел на меня, по-другому это не назвать, он меня замучил: "Надо делать группу", - сказала Пересильд на пресс-конференции.
Она добавила, что стечение обстоятельств, которые привели к созданию коллектива, помогло воплотить одну из ее главных мечтаний - петь на сцене.
"Мы очень долго к этому шли, до того волшебного момента, пока не встретились втроем с Володей (Владимир Корниенко - ред.). И тогда мое сердце просто екнуло. Я человек интуитивный, стараюсь думать сердцем. Поэтому мы встретились, сели, и вдруг моя мечта, которая всегда была со мной, воплотилась", – заключила актриса.
Группа "Мандрагора" выступит в нескольких городах России, жители которых участвовали в обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Среди них Наро-Фоминск, Тула, Тверь, Смоленск и Ковров. Коллектив исполнит песни военных лет.
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