Юлия Пересильд рассказала о создании группы "Мандрагора"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Пересильд рассказала, что решение о создании музыкальной группы "Мандрагора" было принято не только ей.
- Группа "Мандрагора" выступит в нескольких городах России, жители которых участвовали в обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны.
- Коллектив исполнит песни военных лет.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, актриса Юлия Пересильд рассказала, что решение о создании музыкальной группы "Мандрагора", основателем и лидером которой она является, приняла не сама.
Пресс-конференция, приуроченная к презентации проекта, посвященного 85-летию битвы под Москвой, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" во вторник.
"Этот проект очень давно, скажем так, еще до космоса, разделил мою жизнь на "до" и "после". Он уже существовал, разговоры об этом шли, и Саша (Александр Юрасов - ред.) просто насел на меня, по-другому это не назвать, он меня замучил: "Надо делать группу", - сказала Пересильд на пресс-конференции.
Она добавила, что стечение обстоятельств, которые привели к созданию коллектива, помогло воплотить одну из ее главных мечтаний - петь на сцене.
"Мы очень долго к этому шли, до того волшебного момента, пока не встретились втроем с Володей (Владимир Корниенко - ред.). И тогда мое сердце просто екнуло. Я человек интуитивный, стараюсь думать сердцем. Поэтому мы встретились, сели, и вдруг моя мечта, которая всегда была со мной, воплотилась", – заключила актриса.
Группа "Мандрагора" выступит в нескольких городах России, жители которых участвовали в обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Среди них Наро-Фоминск, Тула, Тверь, Смоленск и Ковров. Коллектив исполнит песни военных лет.
Домогаров рассказал о музыкально-поэтическом спектакле по стихам Высоцкого
25 сентября 2025, 20:27