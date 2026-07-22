Юлия Пересильд рассказала о создании группы "Мандрагора"

"Мы очень долго к этому шли, до того волшебного момента, пока не встретились втроем с Володей (Владимир Корниенко - ред.). И тогда мое сердце просто екнуло. Я человек интуитивный, стараюсь думать сердцем. Поэтому мы встретились, сели, и вдруг моя мечта, которая всегда была со мной, воплотилась", – заключила актриса.