Рейтинг@Mail.ru
Юлия Пересильд вернулась в Москву из Дубая - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
05:37 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/peresild-2078351587.html
Юлия Пересильд вернулась в Москву из Дубая
Юлия Пересильд вернулась в Москву из Дубая - РИА Новости, 04.03.2026
Юлия Пересильд вернулась в Москву из Дубая
Актриса Юлия Пересильд сообщила, что вместе с детьми благополучно вернулась в Москву из Дубая. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T05:37:00+03:00
2026-03-04T05:37:00+03:00
культура
москва
дубай
сша
юлия пересильд
общество
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968985792_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_877e450ea12a57acd1b1fab9b794bbad.jpg
https://ria.ru/20260303/rublev-2078314160.html
https://ria.ru/20260302/reys-2078036373.html
москва
дубай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968985792_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_819c4ba9d361094581cdfc72e2addbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дубай, сша, юлия пересильд, общество, военная операция сша и израиля против ирана
Культура, Москва, Дубай, США, Юлия Пересильд, Общество, Военная операция США и Израиля против Ирана
Юлия Пересильд вернулась в Москву из Дубая

Актриса Пересильд сообщила, что благополучно вернулась в Москву из Дубая

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Юлия Пересильд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд сообщила, что вместе с детьми благополучно вернулась в Москву из Дубая.
СМИ сообщали, что актриса не смогла в субботу вылететь из Дубая из-за закрытия воздушного пространства. Сама Пересильд ситуацию не комментировала.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Застрявшие в Дубае российские теннисисты спецрейсом покинули ОАЭ
Вчера, 21:35
"Дорогие! Все, кто волновался. Все, кто переживал. Мы с детьми в Москве. Не хотелось поднимать никакой паники. Все в порядке. Конечно, это были непростые три дня, честно! Спасибо всем, кто был на связи",- написала актриса в своем Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Актриса Виктория Тарасова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Актриса "Глухаря" рассказала, что ей было страшно садиться на рейс из ОАЭ
2 марта, 22:14
 
КультураМоскваДубайСШАЮлия ПересильдОбществоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала