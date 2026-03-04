Юлия Пересильд вернулась в Москву из Дубая

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд сообщила, что вместе с детьми благополучно вернулась в Москву из Дубая.
"Дорогие! Все, кто волновался. Все, кто переживал. Мы с детьми в Москве. Не хотелось поднимать никакой паники. Все в порядке. Конечно, это были непростые три дня, честно! Спасибо всем, кто был на связи",- написала актриса в своем Telegram-канале.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.