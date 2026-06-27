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Юлия Пересильд открыла концерт праздника "Алые паруса" - РИА Новости, 27.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:20 27.06.2026
Юлия Пересильд открыла концерт праздника "Алые паруса"

Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" открыли концерт праздника "Алые паруса"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концерт праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге открыла Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».
  • Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни, и разделен на несколько смысловых блоков.
  • Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу в акватории Невы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Концерт праздника выпускников школа "Алые паруса" в Санкт-Петербурге открыла Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА", передает корреспондент РИА Новости.
Концерт начался в субботу вечером на Дворцовой площади.
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Вчера, 23:15
По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее. Ведущими вечера стали Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.
Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Он разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности. На сцену выйдут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA и другие артисты.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении. Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг "Россия" повторит маршрут прошлого года.
Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг "Россия" повторит маршрут прошлого года. Он войдет в разведенный створ Дворцового моста и проследует вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов станет разворот судна в районе Зимней канавки. После этого бриг направится к Троицкому мосту, приветствуя выпускников, а затем вернется обратно вдоль Дворцовой набережной.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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