Юлия Пересильд открыла концерт праздника "Алые паруса"

Краткий пересказ от РИА ИИ Концерт праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге открыла Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».

Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни, и разделен на несколько смысловых блоков.

Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу в акватории Невы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Концерт праздника выпускников школа "Алые паруса" в Санкт-Петербурге открыла Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА", передает корреспондент РИА Новости.

Концерт начался в субботу вечером на Дворцовой площади.

По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее. Ведущими вечера стали Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Он разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности. На сцену выйдут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA и другие артисты.

Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении. Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг "Россия" повторит маршрут прошлого года.

Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг "Россия" повторит маршрут прошлого года. Он войдет в разведенный створ Дворцового моста и проследует вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов станет разворот судна в районе Зимней канавки. После этого бриг направится к Троицкому мосту, приветствуя выпускников, а затем вернется обратно вдоль Дворцовой набережной.