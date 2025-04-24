https://ria.ru/20250424/kinofestival-2013290127.html

В столице завершился 47-й Московский международный кинофестиваль

В столице завершился 47-й Московский международный кинофестиваль - РИА Новости, 24.04.2025

В столице завершился 47-й Московский международный кинофестиваль

Закрытие 47-го Московского международного кинофестиваля состоялось в четверг в театре "Россия", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T21:47:00+03:00

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2025-04-24T21:47:00+03:00

культура

москва

никита михалков

владимир вдовиченков

юлия пересильд

московский международный кинофестиваль

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Закрытие 47-го Московского международного кинофестиваля состоялось в четверг в театре "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Московский международный кинофестиваль в 2025 году проходил с 17 апреля. "Надо сказать, что, несмотря на общие сложности, которые есть, более 200 картин было. 50 стран представили свои картины. 333 сеанса в 25 залах Москвы, больше 40 тысяч зрителей посмотрели фильмы… Я вас всех благодарю за интерес к кинематографу и за то, что фестиваль жив именно усилиями тех, кто ходит в кино, кроме тех, кто этот фестиваль устраивал", - заявил президент ММКФ Никита Михалков на церемонии закрытия фестиваля. Лучшим фильмом основного конкурса ММКФ стала картина "Элизиум" индийского режиссера Прадипа Курбы - он получил также приз за лучшую режиссуру. Фильм "Тетушка Ху и ее райский сад" победил в конкурсе документального кино, а картина "Танец пчелы" стала лучшим фильмом конкурса короткометражного кино. Фильм "Мужу привет" с Владимиром Вдовиченковым и Юлией Пересильд стал победителем в конкурсе "Русские премьеры". Специальный приз жюри ММКФ получил казахский режиссер Фархат Шарипов за фильм "Эвакуация", рассказывающий о том, как в годы войны население перевозили в восточные регионы Советского Союза из тех районов страны, которым угрожала немецко-фашистская оккупация. "Большое спасибо фестивалю за возможность показать этот фильм. Очень важно было показать его здесь. Для нас это очень большая награда. Прежде всего я хочу посвятить эту победу своей бабушке - она для меня пример человечности, пример доброты, любви, силы", - заявил режиссер, получая приз. Лучшими актерами были названы Мария Родригес Сото за роль в испанском фильме "Дом в огне", а Евгений Цыганов был признан лучшим актером за своего героя в экранизации романа Льва Толстого "Семейное счастье". "Хочу сказать о Жене то, что он самый неравнодушный актер из всех, кого я знаю. Я считаю его самым неравнодушным актером, и не только соавтором роли, но и в принципе соавтором фильма. Я очень рада и буду счастлива передать Жене этот приз", - заявила режиссер фильма Стася Толстая. Актер Владимир Ильин получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф. Вместе с Михалковым он объявил со сцены о закрытии 47-го Московского международного кинофестиваля. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.

https://ria.ru/20250424/mmkf-2011689701.html

https://ria.ru/20250424/akter-2013279963.html

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москва, никита михалков, владимир вдовиченков, юлия пересильд, московский международный кинофестиваль