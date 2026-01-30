Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Август" получил гран-при премии "Золотой орел"
Культура
Культура
 
22:17 30.01.2026
Фильм "Август" получил гран-при премии "Золотой орел"
Фильм "Август" получил гран-при премии "Золотой орел"
Фильм "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" получил главный приз премии "Золотой орел"
Кадр из фильма "Август"
© Централ Партнершип (2025)
Кадр из фильма "Август"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Фильм "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины" получил главный приз премии "Золотой орел", передает корреспондент РИА Новости
ХХIV торжественная церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
"Лучший фильм - "Август", - объявили ведущие церемонии актеры Милош Бикович и Юлия Пересильд.
На главный приз претендовали пять картин: кроме победителя за победу боролись "Батя 2. Дед" Ильи Учителя, "Кончится лето" Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, "Кракен" Николая Лебедева и "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
