Ваня Дмитриенко завершил рекордный концерт в "Лужниках" новой песней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артист Ваня Дмитриенко завершил свой первый стадионный концерт в «Лужниках» новой песней «Вечность».
- Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший стадион «Лужники» — в 20 лет ему удалось собрать 70 тысяч человек на своем сольном концерте.
- Концерт в «Лужниках» стал для Вани Дмитриенко первым сольным выступлением на стадионе.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Артист Ваня Дмитриенко завершил свой первый стадионный концерт в московских "Лужниках", где собрал 70 тысяч зрителей, новой песней "Вечность", передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриенко дал свой первый стадионный концерт в "Лужниках" в воскресенье.
"Песня, которой я завершил концерт, называется "Вечность". Если она откликнется в сердцах людей, то, конечно, я ее выпущу. Для меня эта песня "на слезе". Стих, прозвучавший после исполнения первого куплета и припева, я написал отдельно, но, возможно, я также использую его в песне", - рассказал Дмитриенко журналистам.
Зрителям было представлено необычное сценографическое решение - замок, расположенный позади сцены. Вечная борьба добра и зла стала лейтмотивом всего концерта. На шоу был задействован балет Большого театра России, ведущие партии исполнили Анна Тихомирова и Лев Брель.
Дмитриенко открыл свой стадионный сольник одним из главных хитов - песней "Цветаева". Также артист представил композиции "Дыши", "Прятки", "Шелк", "Параноик", "Венера - Юпитер", "Настоящая". Кроме того, в этот вечер со сцены "Лужников" прозвучали дуэты: "Ты со мной" с сестрой Валерией Дмитриенко, "Рыбка" с солисткой группы "Моя Мишель" Татьяной Ткачук, "Ладони" с рэпером Saluki, "Иней" с исполнителем Yanix и главный хит этого года - песня "Силуэт" с Аней Пересильд.
Не обошлось и без премьер - так, Дмитриенко представил новую песню с дуэтом Мальбэка и Сюзанны, а также свою не изданную композицию "Вечность".
По словам артиста, вся его семья приехала из самых разных уголков России, чтобы поддержать его в такой важный день. Также огромную поддержку и внимание Дмитриенко оказали и коллеги по цеху, среди которых музыкальный продюсер Яна Рудковская, актеры Сергей Бурунов, Александр Петров и Юлия Пересильд, народный артист РФ Филипп Киркоров. Больше всех, как уточнил Дмитриенко, переживал Сергей Лазарев.
"Мне столько сообщений написал Сережа Лазарев перед концертом - просто колоссальная поддержка! Он прям горел за этот концерт и говорил: "Ваня, ты сегодня все сделаешь, у тебя все получится!" - поделился артист.
Кульминацией вечера стал рекорд Вани Дмитриенко, он попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший стадион "Лужники" - в 20 лет ему удалось собрать 70 тысяч человек на своем сольном стадионном концерте.
"Я пока просто не могу еще в это поверить - правда. Мы сегодня сделали что-то очень особенное. Я не знаю, что после этого скажут люди, но, глядя на их глаза, по-моему, они были счастливы сегодня. Когда ты видишь счастье стольких людей, то это правда бесценно", - поделился Дмитриенко, говоря о своих ощущениях после первых "Лужников".
В августе 2025 года Егор Крид дал большой сольный концерт в "Лужниках", который собрал 86 тысяч зрителей и сделал его самым молодым артистом, выступившим на этой площадке в таком формате. Дмитриенко в марте этого года заявил, что намерен обновить этот рекорд. Концерт в "Лужниках" стал для него первым сольным выступлением на стадионе.
Ваня Дмитриенко - российский певец и актер родом из Красноярска. Он получил известность благодаря мелодичным песням о любви и личных переживаниях. Знаковым стал трек "Венера-Юпитер", вышедший в 2020 году. Среди других популярных композиций артиста - "Стерва", совместная с народным артистом РФ Григорием Лепсом песня "Бейби", а также "Вишневый", "Шелк", "Цветаева" и "Силуэт" с актрисой Анной Пересильд. Мальбэк и Сюзанна являются российскими поп-исполнителями.