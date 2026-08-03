Ваня Дмитриенко завершил рекордный концерт в "Лужниках" новой песней

Краткий пересказ от РИА ИИ Артист Ваня Дмитриенко завершил свой первый стадионный концерт в «Лужниках» новой песней «Вечность».

Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший стадион «Лужники» — в 20 лет ему удалось собрать 70 тысяч человек на своем сольном концерте.

Концерт в «Лужниках» стал для Вани Дмитриенко первым сольным выступлением на стадионе.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Артист Ваня Дмитриенко завершил свой первый стадионный концерт в московских "Лужниках", где собрал 70 тысяч зрителей, новой песней "Вечность", передает корреспондент РИА Новости.

Дмитриенко дал свой первый стадионный концерт в "Лужниках" в воскресенье.

"Песня, которой я завершил концерт, называется "Вечность". Если она откликнется в сердцах людей, то, конечно, я ее выпущу. Для меня эта песня "на слезе". Стих, прозвучавший после исполнения первого куплета и припева, я написал отдельно, но, возможно, я также использую его в песне", - рассказал Дмитриенко журналистам.

Зрителям было представлено необычное сценографическое решение - замок, расположенный позади сцены. Вечная борьба добра и зла стала лейтмотивом всего концерта. На шоу был задействован балет Большого театра России , ведущие партии исполнили Анна Тихомирова и Лев Брель.

Дмитриенко открыл свой стадионный сольник одним из главных хитов - песней "Цветаева". Также артист представил композиции "Дыши", "Прятки", "Шелк", "Параноик", "Венера - Юпитер", "Настоящая". Кроме того, в этот вечер со сцены "Лужников" прозвучали дуэты: "Ты со мной" с сестрой Валерией Дмитриенко, "Рыбка" с солисткой группы "Моя Мишель" Татьяной Ткачук, "Ладони" с рэпером Saluki, "Иней" с исполнителем Yanix и главный хит этого года - песня "Силуэт" с Аней Пересильд.

Не обошлось и без премьер - так, Дмитриенко представил новую песню с дуэтом Мальбэка и Сюзанны, а также свою не изданную композицию "Вечность".

По словам артиста, вся его семья приехала из самых разных уголков России, чтобы поддержать его в такой важный день. Также огромную поддержку и внимание Дмитриенко оказали и коллеги по цеху, среди которых музыкальный продюсер Яна Рудковская, актеры Сергей Бурунов, Александр Петров и Юлия Пересильд, народный артист РФ Филипп Киркоров. Больше всех, как уточнил Дмитриенко, переживал Сергей Лазарев.

"Мне столько сообщений написал Сережа Лазарев перед концертом - просто колоссальная поддержка! Он прям горел за этот концерт и говорил: "Ваня, ты сегодня все сделаешь, у тебя все получится!" - поделился артист.

Кульминацией вечера стал рекорд Вани Дмитриенко, он попал в Книгу рекордов России как самый молодой артист, собравший стадион "Лужники" - в 20 лет ему удалось собрать 70 тысяч человек на своем сольном стадионном концерте.

"Я пока просто не могу еще в это поверить - правда. Мы сегодня сделали что-то очень особенное. Я не знаю, что после этого скажут люди, но, глядя на их глаза, по-моему, они были счастливы сегодня. Когда ты видишь счастье стольких людей, то это правда бесценно", - поделился Дмитриенко, говоря о своих ощущениях после первых "Лужников".

В августе 2025 года Егор Крид дал большой сольный концерт в "Лужниках", который собрал 86 тысяч зрителей и сделал его самым молодым артистом, выступившим на этой площадке в таком формате. Дмитриенко в марте этого года заявил, что намерен обновить этот рекорд. Концерт в "Лужниках" стал для него первым сольным выступлением на стадионе.