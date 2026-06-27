Факелы Ростральных колонн зажгут в честь праздника "Алые паруса"

Краткий пересказ от РИА ИИ Факелы на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге зажгут в честь праздника выпускников школ «Алые паруса» 28 июня с 00:30 до 01:30.

Праздник «Алые паруса» начнется 27 июня в 22:00 и будет состоять из двух частей: концерта на Дворцовой площади и водно-пиротехнического шоу с участием брига «Россия» в акватории Невы.

Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова, а среди выступающих артистов будут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина и другие.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Факелы на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге зажгут в честь праздника выпускников школ "Алые паруса", сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

"В ночь с 27 на 28 июня в Санкт-Петербурге пройдет самое долгожданное для выпускников событие – "Алые паруса". В честь торжества, на которое приезжают выпускники со всей России , 28 июня с 00.30 до 01.30 будут зажжены факелы Ростральных колонн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что праздник выпускников школ "Алые паруса" начнется в 22.00 в субботу и будет состоять из двух частей. Первая часть пройдет на Дворцовой площади, где состоится концерт. После полуночи в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника - брига "Россия" под алыми парусами.

По информации организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратится в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Это будет символическое пространство встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее. Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Он будет разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности. На концерте выступят Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" и другие артисты.

Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.