Выпускники собираются на "Алые паруса" задолго до начала праздника

Краткий пересказ от РИА ИИ Праздник «Алые паруса» начнется на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 22:00.

Первая часть праздника пройдет на Дворцовой площади и будет включать большой концерт, а после полуночи в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием брига «Россия» под алыми парусами.

Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова, а среди выступающих артистов будут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина и другие.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Выпускники уже собираются на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где в 10 часов вечера официально стартует праздник "Алые паруса", передает корреспондент РИА Новости.

Сейчас на Дворцовой площади уже достаточно много гостей. Некоторые выпускники уже заняли места у сцены, другие ждут начало праздника поодаль.

Перед официальным началом праздника на сцене уже выступают молодежные коллективы. Выпускники танцуют, водят хороводы.

Праздник выпускников школ "Алые паруса" начнется в 22.00 и будет состоять из двух частей. Первая часть пройдет на Дворцовой площади, где состоится большой концерт. После полуночи в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника - брига "Россия" под алыми парусами.

По информации организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратится в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Это будет символическое пространство встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее. Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова , Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Он будет разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности. На концерте выступят Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" и другие артисты.

Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении.