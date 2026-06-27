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Выпускники собираются на "Алые паруса" задолго до начала праздника - РИА Новости, 27.06.2026
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21:05 27.06.2026 (обновлено: 23:33 27.06.2026)
Выпускники собираются на "Алые паруса" задолго до начала праздника

В Петербурге выпускники собираются на "Алые паруса" задолго до начала праздника

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Праздник «Алые паруса» начнется на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 22:00.
  • Первая часть праздника пройдет на Дворцовой площади и будет включать большой концерт, а после полуночи в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием брига «Россия» под алыми парусами.
  • Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова, а среди выступающих артистов будут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина и другие.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Выпускники уже собираются на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где в 10 часов вечера официально стартует праздник "Алые паруса", передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас на Дворцовой площади уже достаточно много гостей. Некоторые выпускники уже заняли места у сцены, другие ждут начало праздника поодаль.
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Перед официальным началом праздника на сцене уже выступают молодежные коллективы. Выпускники танцуют, водят хороводы.
Праздник выпускников школ "Алые паруса" начнется в 22.00 и будет состоять из двух частей. Первая часть пройдет на Дворцовой площади, где состоится большой концерт. После полуночи в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника - брига "Россия" под алыми парусами.
По информации организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратится в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Это будет символическое пространство встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее. Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.
Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Он будет разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности. На концерте выступят Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" и другие артисты.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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