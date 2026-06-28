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Концертная программа "Алых парусов" завершилась - РИА Новости, 28.06.2026
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01:02 28.06.2026
Концертная программа "Алых парусов" завершилась

Концертная программа "Алых парусов" завершилась на Дворцовой площади

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Концертная программа праздника выпускников «Алые паруса» завершилась на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
  • В завершающем номере концерта Антон Лаврентьев, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Ника Здорик исполнили песню «Я знаю, придет тот день».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Концертная программа праздника выпускников школ "Алые паруса" завершилась на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Завершающим номером концерта стало совместное выступление Антона Лаврентьева, Юлианны Карауловой, Вячеслава Макарова и Ники Здорик. Они исполнили песню "Я знаю, придет тот день".
По замыслу организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Концерт был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывал важные этапы взросления и становления личности. На концерте выступили Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа МАNДРАГОРА, а также другие артисты.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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