Концертная программа "Алых парусов" завершилась

По замыслу организаторов, в этом году Дворцовая площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Концерт был разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывал важные этапы взросления и становления личности. На концерте выступили Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа МАNДРАГОРА, а также другие артисты.