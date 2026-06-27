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В Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса" - РИА Новости, 27.06.2026
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22:46 27.06.2026 (обновлено: 22:49 27.06.2026)
В Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса"

В Петербурге на Дворцовой площади начался праздник выпускников "Алые паруса"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Праздник выпускников «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
  • Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни, с участием различных артистов.
  • Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» под алыми парусами в акватории Невы с масштабным водно-пиротехническим шоу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по традиции приветствовал выпускников и дал старт празднику ударом в рынду.
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"Вы – наследники великой России. Россия верит вам, надеется на вас, доверяет вам. Родина нуждается в ваших талантах, в вашей энергии и в вашей любви. Дерзайте, творите, побеждайте – побеждайте вместе с Россией! В добрый путь", – напутствовал он выпускников.
Он напомнил участникам праздника о сбывшейся мечте основателя Петербурга Петра I о создании города.
"Петербург - место силы. Здесь мечты сбываются", - отметил Беглов.
Праздник выпускников "Алые паруса" начался в субботу вечером на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее. Ведущими вечера стали Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.
Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Он разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности. На сцену праздника выпускников "Алые паруса" выйдут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" и другие артисты.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении. Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг "Россия" повторит маршрут прошлого года.
Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг "Россия" повторит маршрут прошлого года. Он войдет в разведенный створ Дворцового моста и проследует вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов станет разворот судна в районе Зимней канавки. После этого бриг направится к Троицкому мосту, приветствуя выпускников, а затем вернется обратно вдоль Дворцовой набережной.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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