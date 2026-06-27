В Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса"

Краткий пересказ от РИА ИИ Праздник выпускников «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни, с участием различных артистов.

Кульминацией праздника станет проход брига «Россия» под алыми парусами в акватории Невы с масштабным водно-пиротехническим шоу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по традиции приветствовал выпускников и дал старт празднику ударом в рынду.

"Вы – наследники великой России. Россия верит вам, надеется на вас, доверяет вам. Родина нуждается в ваших талантах, в вашей энергии и в вашей любви. Дерзайте, творите, побеждайте – побеждайте вместе с Россией! В добрый путь", – напутствовал он выпускников.

Он напомнил участникам праздника о сбывшейся мечте основателя Петербурга Петра I о создании города.

"Петербург - место силы. Здесь мечты сбываются", - отметил Беглов.

Праздник выпускников "Алые паруса" начался в субботу вечером на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее. Ведущими вечера стали Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Он разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности. На сцену праздника выпускников "Алые паруса" выйдут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" и другие артисты.

Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении. Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг "Россия" повторит маршрут прошлого года.

Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг "Россия" повторит маршрут прошлого года. Он войдет в разведенный створ Дворцового моста и проследует вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов станет разворот судна в районе Зимней канавки. После этого бриг направится к Троицкому мосту, приветствуя выпускников, а затем вернется обратно вдоль Дворцовой набережной.