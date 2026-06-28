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Бриг под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников - РИА Новости, 28.06.2026
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01:21 28.06.2026 (обновлено: 01:47 28.06.2026)
Бриг под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников

Бриг под алыми парусами прошел по Неве в Петербурге на празднике выпускников

© РИА НовостиБриг под алыми парусами прошел по Неве в Петербурге на празднике выпускников
Бриг под алыми парусами прошел по Неве в Петербурге на празднике выпускников - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости
Бриг под алыми парусами прошел по Неве в Петербурге на празднике выпускников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бриг «Россия» под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
  • Проход брига сопровождался водно-пиротехническим шоу и зажжением факелов на Ростральных колоннах.
  • Перед проходом брига состоялась концертная программа на Дворцовой площади с участием различных артистов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Бриг "Россия" под алыми парусами прошел по Неве на празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Проход по Неве главного символа праздника "Алые паруса" сопровождался водно-пиротехническим шоу.
Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг "Россия" повторил маршрут 2025 года. Он вошел в разведенный створ Дворцового моста и проследовал вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов стал разворот судна. Затем бриг вернулся вдоль набережных.
Во время прохода брига под алыми парусами были зажжены факелы на Ростральных колоннах.
Проходу брига "Россия" под алыми парусами предшествовала концертная программа на Дворцовой площади. Среди ее участников Ваня Дмитриенко, Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа "МАNДРАГОРА" и другие артисты.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый раз он состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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