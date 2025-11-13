https://ria.ru/20251113/sud-2054789855.html
Суд прекратил дело о взыскании с Пересильд долга за дизайн-проект
Суд прекратил дело о взыскании с Пересильд долга за дизайн-проект - РИА Новости, 13.11.2025
Суд прекратил дело о взыскании с Пересильд долга за дизайн-проект
Савеловский суд Москвы прекратил дело о взыскании с актрисы Юлии Пересильд долга за дизайн-проект и мебель, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:51:00+03:00
2025-11-13T15:51:00+03:00
2025-11-13T15:51:00+03:00
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы прекратил дело о взыскании с актрисы Юлии Пересильд долга за дизайн-проект и мебель, сообщили РИА Новости в суде.
"В суде прекращено дело по иску ООО "Артвью" к Юлии Пересильд
о взыскании денежных средств по договору", - сказали в суде.
Там добавили, что общество мотивировало свои требования тем, что актриса не выполнила обязательства по оплате договора на подготовку дизайн-проекта, изготовление и поставку мебели.
"В судебном заседании 13 ноября 2025 года истец отказался от иска, поскольку задолженность ответчиком погашена, стороны подписали соглашение об отсутствии взаимных претензий", - отметили в суде.