Суд прекратил дело о взыскании с Пересильд долга за дизайн-проект
Культура
 
15:51 13.11.2025
Суд прекратил дело о взыскании с Пересильд долга за дизайн-проект
Суд прекратил дело о взыскании с Пересильд долга за дизайн-проект - РИА Новости, 13.11.2025
Суд прекратил дело о взыскании с Пересильд долга за дизайн-проект
Савеловский суд Москвы прекратил дело о взыскании с актрисы Юлии Пересильд долга за дизайн-проект и мебель, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.11.2025
культура
происшествия
москва
юлия пересильд
происшествия, москва, юлия пересильд
Культура, Происшествия, Москва, Юлия Пересильд
Суд прекратил дело о взыскании с Пересильд долга за дизайн-проект

Суд прекратил дело о взыскании с Пересильд долга за дизайн-проект и мебель

Актриса Юлия Пересильд
Актриса Юлия Пересильд - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Юлия Пересильд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы прекратил дело о взыскании с актрисы Юлии Пересильд долга за дизайн-проект и мебель, сообщили РИА Новости в суде.
"В суде прекращено дело по иску ООО "Артвью" к Юлии Пересильд о взыскании денежных средств по договору", - сказали в суде.
Там добавили, что общество мотивировало свои требования тем, что актриса не выполнила обязательства по оплате договора на подготовку дизайн-проекта, изготовление и поставку мебели.
"В судебном заседании 13 ноября 2025 года истец отказался от иска, поскольку задолженность ответчиком погашена, стороны подписали соглашение об отсутствии взаимных претензий", - отметили в суде.
КультураПроисшествияМоскваЮлия Пересильд
 
 
