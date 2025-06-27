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В Ивановской области открылся XIX Международный фестиваль "Зеркало"

В Ивановской области открылся XIX Международный фестиваль "Зеркало" - РИА Новости, 27.06.2025

В Ивановской области открылся XIX Международный фестиваль "Зеркало"

XIX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" открылся в Юрьевце Ивановской области — городе, который Андрей... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T21:40:00+03:00

2025-06-27T21:40:00+03:00

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. XIX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" открылся в Юрьевце Ивановской области — городе, который Андрей Тарковский называл "родиной детства".Помимо торжественной церемонии, вечером состоялся концерт актрисы Юлии Пересильд и ее группы "Мандрагора". В программе также выступление заслуженного артиста России Андрея Мерзликина. В финале запланирован показ дебютной картины Тарковского "Иваново детство" в честь 80-летия Победы. Мероприятие собрало тысячи зрителей при свободном входе."Я очень люблю творчество Андрея Тарковского, — рассказал во время открытия фестиваля губернатор Станислав Воскресенский. — Мне даже тут припомнили мои слова в первый день приезда в Ивановскую область. Я сказал, что для меня большая честь служить на родине великого русского режиссера. Позволю себе немного пофилософствовать. Конечно, Тарковский больше, чем режиссер, это многие кинематографисты понимают. Он языком своей философии выбрал кино. И нам еще предстоит осознать то, что он писал о России, о русском человеке, о русской душе. А сегодня я желаю вам насладиться этим прекрасным вечером, прекрасным концертом, который нас всех ждет здесь, в Юрьевце. С новым "Зеркалом"! И с днем рождения, Юрьевец!"Фестиваль продлится до 1 июля включительно и представит более 80 фильмов из 15 стран.Основные кинопоказы пройдут в Иваново (кинотеатр "Лодзь"), Юрьевце, а также в Шуе, Кинешме, Кохме, Вичуге, Родниках и Пучеже. Вход на концерты и лекции свободный, для посещения кинопоказов требуется предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля. Пригласительные также можно получить в кинотеатре "Лодзь" в Иваново (ежедневно с 12:00 до 19:00).Картины на конкурсВ международном конкурсе участвует девять картин, отмеченных наградами престижных фестивалей."То, что ты убиваешь" (Алиреза Хатами, Франция — Польша — Канада — Турция) — психологическая драма о моральных последствиях насилия, лауреат приза за режиссуру на "Сандэнс-2025"."Сантош" (Сандхия Сури, Индия — Франция — Великобритания — Германия) — криминальная драма о женщине — сотруднице полиции, расследующей убийство в патриархальном обществе, участник программы "Особый взгляд" в Каннах."Новый год, который так и не наступил" (Богдан Мурешану, Румыния — Сербия) — трагикомедия о народной революции, лучший фильм программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля."Между богами" (Вук Ршумович, Сербия — Италия — Хорватия) — драма о потере и долге, отмеченная на фестивалях в Авиньоне и Нью-Йорке."Граница" (Дмитрий Давыдов, Россия) — якутский хоррор о расплате за вмешательство в законы природы (мировая премьера)."Палата № 6" (Эдуард Жолнин, Россия) — психологическая драма по Чехову о последствиях сближения врача и пациента."Письма о любви" (Полли Стил, Великобритания — Ирландия) — мелодрама по роману Нила Уильямса о тайной переписке."Остальное — потом" (Пелин Эсмер, Турция — Болгария — Румыния) — драма о судьбоносной встрече режиссера и горничной."Что эта природа говорит тебе" (Хон Сансу, Южная Корея) — медитативная драма о связи человека и природы, участник Берлинале.Решение за зрителемРоссийская программа "Свои" включает 14 фильмов, где победителя определит зрительское голосование: "Гирокастра" (Юрий Арабов) — единственная режиссерская работа классика сценарного искусства, историческая драма о балканском городе-призраке."Кончится лето" (Владимир Мункуев, Максим Арбугаев) — драма с Юрием Борисовым о поисках себя в провинции."Агния" (Павел Стратулат) — северная сказка о девушке, спасающей деревню от проклятия."Отель "Онегин" — анимация на стекле по мотивам произведений Пушкина."Двое в одной жизни, не считая собаки" (Андрей Зайцев) — мелодрама с Александром Адабашьяном и Светланой Крючковой."Белый пароход" (Инга Шепелева) — якутская мистическая драма о столкновении культур.Также в программе: "Вечная зима" Николая Ларионова, короткометражные работы и другие премьеры.Жюри выберет лучшихВ жюри международного конкурса входят:Специальные события фестиваля включают:Фестиваль основан в 2007 году к 75-летию Андрея Тарковского. Изначально кинематографический, с 2024 года он преобразован в мультижанровый форум (кино, музыка, архитектура). С 2018 года открытие проходит в Юрьевце, где хранится архив режиссера. В 2025-м город отмечает 800-летие, что подчеркнуло символичность площадки. Проект поддерживается Министерством культуры России и правительством Ивановской области.Добраться на фестиваль в Иваново можно из Москвы на электропоезде "Ласточка" или на автомобиле по трассе М7 (около пяти часов). Полное расписание событий доступно на официальном сайте фестиваля.

https://ria.ru/20250627/tretyakovka-2025558678.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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