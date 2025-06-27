В Ивановской области открылся XIX Международный фестиваль "Зеркало"
Пересильд с аншлагом выступила на открытии Международного фестиваля "Зеркало"
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. XIX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" открылся в Юрьевце Ивановской области — городе, который Андрей Тарковский называл "родиной детства".
Помимо торжественной церемонии, вечером состоялся концерт актрисы Юлии Пересильд и ее группы "Мандрагора". В программе также выступление заслуженного артиста России Андрея Мерзликина. В финале запланирован показ дебютной картины Тарковского "Иваново детство" в честь 80-летия Победы.
Мероприятие собрало тысячи зрителей при свободном входе.
"Я очень люблю творчество Андрея Тарковского, — рассказал во время открытия фестиваля губернатор Станислав Воскресенский. — Мне даже тут припомнили мои слова в первый день приезда в Ивановскую область. Я сказал, что для меня большая честь служить на родине великого русского режиссера. Позволю себе немного пофилософствовать. Конечно, Тарковский больше, чем режиссер, это многие кинематографисты понимают. Он языком своей философии выбрал кино. И нам еще предстоит осознать то, что он писал о России, о русском человеке, о русской душе. А сегодня я желаю вам насладиться этим прекрасным вечером, прекрасным концертом, который нас всех ждет здесь, в Юрьевце. С новым "Зеркалом"! И с днем рождения, Юрьевец!"
Фестиваль продлится до 1 июля включительно и представит более 80 фильмов из 15 стран.
Основные кинопоказы пройдут в Иваново (кинотеатр "Лодзь"), Юрьевце, а также в Шуе, Кинешме, Кохме, Вичуге, Родниках и Пучеже. Вход на концерты и лекции свободный, для посещения кинопоказов требуется предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля. Пригласительные также можно получить в кинотеатре "Лодзь" в Иваново (ежедневно с 12:00 до 19:00).
Картины на конкурс
В международном конкурсе участвует девять картин, отмеченных наградами престижных фестивалей.
© Band With Pictures (2025) Кадр из фильма Алиреза Хатами "То, что ты убиваешь" . Франция — Польша — Канада — Турция, 2025
© Band With Pictures (2025)
Кадр из фильма Алиреза Хатами "То, что ты убиваешь" . Франция — Польша — Канада — Турция, 2025
"То, что ты убиваешь" (Алиреза Хатами, Франция — Польша — Канада — Турция) — психологическая драма о моральных последствиях насилия, лауреат приза за режиссуру на "Сандэнс-2025".
© ARTE (2024) Кадр из фильма Сандхии Сури "Сантош". Индия — Франция — Великобритания — Германия, 2024
© ARTE (2024)
Кадр из фильма Сандхии Сури "Сантош". Индия — Франция — Великобритания — Германия, 2024
"Сантош" (Сандхия Сури, Индия — Франция — Великобритания — Германия) — криминальная драма о женщине — сотруднице полиции, расследующей убийство в патриархальном обществе, участник программы "Особый взгляд" в Каннах.
© All Inclusive Films (2024) Кадр из фильма Богдана Мурешану "Новый год, который так и не наступил". Румыния — Сербия, 2024
© All Inclusive Films (2024)
Кадр из фильма Богдана Мурешану "Новый год, который так и не наступил". Румыния — Сербия, 2024
"Новый год, который так и не наступил" (Богдан Мурешану, Румыния — Сербия) — трагикомедия о народной революции, лучший фильм программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.
Кадр из фильма Вука Ршумовича "Между богами". Сербия — Италия — Хорватия, 2024
Кадр из фильма Вука Ршумовича "Между богами". Сербия — Италия — Хорватия, 2024
"Между богами" (Вук Ршумович, Сербия — Италия — Хорватия) — драма о потере и долге, отмеченная на фестивалях в Авиньоне и Нью-Йорке.
© Кинологистика (2025) Кадр из фильма Дмитрия Давыдова "Граница". Россия, 2025
© Кинологистика (2025)
Кадр из фильма Дмитрия Давыдова "Граница". Россия, 2025
"Граница" (Дмитрий Давыдов, Россия) — якутский хоррор о расплате за вмешательство в законы природы (мировая премьера).
Кадр из фильма Эдуарда Жолнина "Палата № 6". Россия, 2025
Кадр из фильма Эдуарда Жолнина "Палата № 6". Россия, 2025
"Палата № 6" (Эдуард Жолнин, Россия) — психологическая драма по Чехову о последствиях сближения врача и пациента.
© AX1 Films (2024) Кадр из фильма Полли Стил "Письма о любви". Великобритания — Ирландия, 2024
© AX1 Films (2024)
Кадр из фильма Полли Стил "Письма о любви". Великобритания — Ирландия, 2024
"Письма о любви" (Полли Стил, Великобритания — Ирландия) — мелодрама по роману Нила Уильямса о тайной переписке.
Кадр из фильма Пелин Эсмер "Остальное — потом". Турция — Болгария — Румыния, 2025
Кадр из фильма Пелин Эсмер "Остальное — потом". Турция — Болгария — Румыния, 2025
"Остальное — потом" (Пелин Эсмер, Турция — Болгария — Румыния) — драма о судьбоносной встрече режиссера и горничной.
© Jeonwonsa Film (2025) Кадр из фильма Хон Сансу "Что эта природа говорит тебе". Южная Корея, 2025
© Jeonwonsa Film (2025)
Кадр из фильма Хон Сансу "Что эта природа говорит тебе". Южная Корея, 2025
"Что эта природа говорит тебе" (Хон Сансу, Южная Корея) — медитативная драма о связи человека и природы, участник Берлинале.
Решение за зрителем
Российская программа "Свои" включает 14 фильмов, где победителя определит зрительское голосование:
© ООО Студия ЛУКФИЛЬМ (2025) Кадр из фильма Владимира Мункуева и Максима Арбугаева "Кончится лето". Россия, 2025
© ООО Студия ЛУКФИЛЬМ (2025)
Кадр из фильма Владимира Мункуева и Максима Арбугаева "Кончится лето". Россия, 2025
"Гирокастра" (Юрий Арабов) — единственная режиссерская работа классика сценарного искусства, историческая драма о балканском городе-призраке.
"Кончится лето" (Владимир Мункуев, Максим Арбугаев) — драма с Юрием Борисовым о поисках себя в провинции.
© Слон (2025) Кадр из фильма Павла Стратулата "Агния". Россия, 2025
© Слон (2025)
Кадр из фильма Павла Стратулата "Агния". Россия, 2025
"Агния" (Павел Стратулат) — северная сказка о девушке, спасающей деревню от проклятия.
© Студия М.И.Р (2025) Кадр из фильма "Отель "Онегин", Россия, 2025
© Студия М.И.Р (2025)
Кадр из фильма "Отель "Онегин", Россия, 2025
"Отель "Онегин" — анимация на стекле по мотивам произведений Пушкина.
"Двое в одной жизни, не считая собаки" (Андрей Зайцев) — мелодрама с Александром Адабашьяном и Светланой Крючковой.
© Студия творческих инициатив "Открытие" (2025) Кадр из фильма Инги Шепелевой "Белый пароход". Россия, 2025
© Студия творческих инициатив "Открытие" (2025)
Кадр из фильма Инги Шепелевой "Белый пароход". Россия, 2025
"Белый пароход" (Инга Шепелева) — якутская мистическая драма о столкновении культур.
Также в программе: "Вечная зима" Николая Ларионова, короткометражные работы и другие премьеры.
Жюри выберет лучших
В жюри международного конкурса входят:
- Бэ Чан-Хо (классик южнокорейского кино);
- Алла Сигалова (хореограф, заслуженная артистка РФ);
- Андреа Гатопулос (итальянский режиссер;)
- Бабак Карими (актер, лауреат "Серебряного медведя");
- Рашми Дорайсвами (индийский кинокритик);
- Никита Карцев (главный редактор журнала "Искусство кино").
Специальные события фестиваля включают:
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПамятник Андрею Тарковскому в городе Юрьевце
Памятник Андрею Тарковскому в городе Юрьевце
- ретроспективы Тарковского с показом редких архивных материалов из Юрьевца;
- архитектурные выставки на железнодорожном вокзале Иваново (шедевр конструктивизма), посвященные братьям Весниным;
- мастер-классы для подростков по созданию анимации и документального кино;
- читальный зал от издательства "Бомбора" с книгами о кино в арт-пространстве вокзала.
Фестиваль основан в 2007 году к 75-летию Андрея Тарковского.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМеждународный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало" в Юрьевце
Международный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало" в Юрьевце
Изначально кинематографический, с 2024 года он преобразован в мультижанровый форум (кино, музыка, архитектура). С 2018 года открытие проходит в Юрьевце, где хранится архив режиссера. В 2025-м город отмечает 800-летие, что подчеркнуло символичность площадки. Проект поддерживается Министерством культуры России и правительством Ивановской области.
Вид на город Юрьевец Ивановской области
Добраться на фестиваль в Иваново можно из Москвы на электропоезде "Ласточка" или на автомобиле по трассе М7 (около пяти часов). Полное расписание событий доступно на официальном сайте фестиваля.