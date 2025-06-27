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В Ивановской области открылся XIX Международный фестиваль "Зеркало" - РИА Новости, 27.06.2025
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Культура
 
21:40 27.06.2025 (обновлено: 22:50 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/festival-2025944845.html
В Ивановской области открылся XIX Международный фестиваль "Зеркало"
В Ивановской области открылся XIX Международный фестиваль "Зеркало" - РИА Новости, 27.06.2025
В Ивановской области открылся XIX Международный фестиваль "Зеркало"
XIX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" открылся в Юрьевце Ивановской области — городе, который Андрей... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T21:40:00+03:00
2025-06-27T22:50:00+03:00
культура
культура
юрьевец
кино
музыка
архитектура
культура-важное
ивановская область
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. XIX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" открылся в Юрьевце Ивановской области — городе, который Андрей Тарковский называл "родиной детства".Помимо торжественной церемонии, вечером состоялся концерт актрисы Юлии Пересильд и ее группы "Мандрагора". В программе также выступление заслуженного артиста России Андрея Мерзликина. В финале запланирован показ дебютной картины Тарковского "Иваново детство" в честь 80-летия Победы. Мероприятие собрало тысячи зрителей при свободном входе."Я очень люблю творчество Андрея Тарковского, — рассказал во время открытия фестиваля губернатор Станислав Воскресенский. — Мне даже тут припомнили мои слова в первый день приезда в Ивановскую область. Я сказал, что для меня большая честь служить на родине великого русского режиссера. Позволю себе немного пофилософствовать. Конечно, Тарковский больше, чем режиссер, это многие кинематографисты понимают. Он языком своей философии выбрал кино. И нам еще предстоит осознать то, что он писал о России, о русском человеке, о русской душе. А сегодня я желаю вам насладиться этим прекрасным вечером, прекрасным концертом, который нас всех ждет здесь, в Юрьевце. С новым "Зеркалом"! И с днем рождения, Юрьевец!"Фестиваль продлится до 1 июля включительно и представит более 80 фильмов из 15 стран.Основные кинопоказы пройдут в Иваново (кинотеатр "Лодзь"), Юрьевце, а также в Шуе, Кинешме, Кохме, Вичуге, Родниках и Пучеже. Вход на концерты и лекции свободный, для посещения кинопоказов требуется предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля. Пригласительные также можно получить в кинотеатре "Лодзь" в Иваново (ежедневно с 12:00 до 19:00).Картины на конкурсВ международном конкурсе участвует девять картин, отмеченных наградами престижных фестивалей."То, что ты убиваешь" (Алиреза Хатами, Франция — Польша — Канада — Турция) — психологическая драма о моральных последствиях насилия, лауреат приза за режиссуру на "Сандэнс-2025"."Сантош" (Сандхия Сури, Индия — Франция — Великобритания — Германия) — криминальная драма о женщине — сотруднице полиции, расследующей убийство в патриархальном обществе, участник программы "Особый взгляд" в Каннах."Новый год, который так и не наступил" (Богдан Мурешану, Румыния — Сербия) — трагикомедия о народной революции, лучший фильм программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля."Между богами" (Вук Ршумович, Сербия — Италия — Хорватия) — драма о потере и долге, отмеченная на фестивалях в Авиньоне и Нью-Йорке."Граница" (Дмитрий Давыдов, Россия) — якутский хоррор о расплате за вмешательство в законы природы (мировая премьера)."Палата № 6" (Эдуард Жолнин, Россия) — психологическая драма по Чехову о последствиях сближения врача и пациента."Письма о любви" (Полли Стил, Великобритания — Ирландия) — мелодрама по роману Нила Уильямса о тайной переписке."Остальное — потом" (Пелин Эсмер, Турция — Болгария — Румыния) — драма о судьбоносной встрече режиссера и горничной."Что эта природа говорит тебе" (Хон Сансу, Южная Корея) — медитативная драма о связи человека и природы, участник Берлинале.Решение за зрителемРоссийская программа "Свои" включает 14 фильмов, где победителя определит зрительское голосование: "Гирокастра" (Юрий Арабов) — единственная режиссерская работа классика сценарного искусства, историческая драма о балканском городе-призраке."Кончится лето" (Владимир Мункуев, Максим Арбугаев) — драма с Юрием Борисовым о поисках себя в провинции."Агния" (Павел Стратулат) — северная сказка о девушке, спасающей деревню от проклятия."Отель "Онегин" — анимация на стекле по мотивам произведений Пушкина."Двое в одной жизни, не считая собаки" (Андрей Зайцев) — мелодрама с Александром Адабашьяном и Светланой Крючковой."Белый пароход" (Инга Шепелева) — якутская мистическая драма о столкновении культур.Также в программе: "Вечная зима" Николая Ларионова, короткометражные работы и другие премьеры.Жюри выберет лучшихВ жюри международного конкурса входят:Специальные события фестиваля включают:Фестиваль основан в 2007 году к 75-летию Андрея Тарковского. Изначально кинематографический, с 2024 года он преобразован в мультижанровый форум (кино, музыка, архитектура). С 2018 года открытие проходит в Юрьевце, где хранится архив режиссера. В 2025-м город отмечает 800-летие, что подчеркнуло символичность площадки. Проект поддерживается Министерством культуры России и правительством Ивановской области.Добраться на фестиваль в Иваново можно из Москвы на электропоезде "Ласточка" или на автомобиле по трассе М7 (около пяти часов). Полное расписание событий доступно на официальном сайте фестиваля.
https://ria.ru/20250627/tretyakovka-2025558678.html
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культура, юрьевец, кино, музыка, архитектура, культура-важное, ивановская область, юлия пересильд, андрей тарковский, андрей мерзликин, что посмотреть , куда сходить , куда поехать в выходные
Культура, Культура, Юрьевец, кино, Музыка, Архитектура, Культура-Важное, Ивановская область, Юлия Пересильд, Андрей Тарковский, Андрей Мерзликин, что посмотреть , куда сходить , куда поехать в выходные
В Ивановской области открылся XIX Международный фестиваль "Зеркало"

Пересильд с аншлагом выступила на открытии Международного фестиваля "Зеркало"

© Фото : пресс-служба кинофестиваля "Зеркало"Кинофестиваль Зеркало
Кинофестиваль Зеркало - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : пресс-служба кинофестиваля "Зеркало"
Кинофестиваль Зеркало
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. XIX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" открылся в Юрьевце Ивановской области — городе, который Андрей Тарковский называл "родиной детства".
© РИА Новости / Варвара ГертьеОткрытие Международного кинофестиваля имени А. Тарковского "Зеркало"
Открытие Международного кинофестиваля имени А. Тарковского Зеркало - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Открытие Международного кинофестиваля имени А. Тарковского "Зеркало"
Помимо торжественной церемонии, вечером состоялся концерт актрисы Юлии Пересильд и ее группы "Мандрагора". В программе также выступление заслуженного артиста России Андрея Мерзликина. В финале запланирован показ дебютной картины Тарковского "Иваново детство" в честь 80-летия Победы.
Мероприятие собрало тысячи зрителей при свободном входе.
© РИА Новости / Варвара ГертьеМеждународный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало"
Международный кинофестиваль имени А. Тарковского Зеркало - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Международный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало"
"Я очень люблю творчество Андрея Тарковского, — рассказал во время открытия фестиваля губернатор Станислав Воскресенский. — Мне даже тут припомнили мои слова в первый день приезда в Ивановскую область. Я сказал, что для меня большая честь служить на родине великого русского режиссера. Позволю себе немного пофилософствовать. Конечно, Тарковский больше, чем режиссер, это многие кинематографисты понимают. Он языком своей философии выбрал кино. И нам еще предстоит осознать то, что он писал о России, о русском человеке, о русской душе. А сегодня я желаю вам насладиться этим прекрасным вечером, прекрасным концертом, который нас всех ждет здесь, в Юрьевце. С новым "Зеркалом"! И с днем рождения, Юрьевец!"
© Фото : пресс-служба кинофестиваля "Зеркало"Кинофестиваль "Зеркало"
Кинофестиваль Зеркало - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : пресс-служба кинофестиваля "Зеркало"
Кинофестиваль "Зеркало"
Фестиваль продлится до 1 июля включительно и представит более 80 фильмов из 15 стран.
Основные кинопоказы пройдут в Иваново (кинотеатр "Лодзь"), Юрьевце, а также в Шуе, Кинешме, Кохме, Вичуге, Родниках и Пучеже. Вход на концерты и лекции свободный, для посещения кинопоказов требуется предварительная регистрация на официальном сайте фестиваля. Пригласительные также можно получить в кинотеатре "Лодзь" в Иваново (ежедневно с 12:00 до 19:00).

Картины на конкурс

В международном конкурсе участвует девять картин, отмеченных наградами престижных фестивалей.
© Band With Pictures (2025) Кадр из фильма Алиреза Хатами "То, что ты убиваешь" . Франция — Польша — Канада — Турция, 2025
Кадр из фильма Алиреза Хатами То, что ты убиваешь . Франция-Польша-Канада-Турция, 2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Band With Pictures (2025)
Кадр из фильма Алиреза Хатами "То, что ты убиваешь" . Франция — Польша — Канада — Турция, 2025
"То, что ты убиваешь" (Алиреза Хатами, Франция — Польша — Канада — Турция) — психологическая драма о моральных последствиях насилия, лауреат приза за режиссуру на "Сандэнс-2025".
© ARTE (2024) Кадр из фильма Сандхии Сури "Сантош". Индия — Франция — Великобритания — Германия, 2024
Кадр из фильма Сандхиb Сури Сантош. Индия-Франция-Великобритания-Германия, 2024 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© ARTE (2024)
Кадр из фильма Сандхии Сури "Сантош". Индия — Франция — Великобритания — Германия, 2024
"Сантош" (Сандхия Сури, Индия — Франция — Великобритания — Германия) — криминальная драма о женщине — сотруднице полиции, расследующей убийство в патриархальном обществе, участник программы "Особый взгляд" в Каннах.
© All Inclusive Films (2024) Кадр из фильма Богдана Мурешану "Новый год, который так и не наступил". Румыния — Сербия, 2024
Кадр из фильма Богдана Мурешану Новый год, который так и не наступил. Румыния-Сербия, 2024 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© All Inclusive Films (2024)
Кадр из фильма Богдана Мурешану "Новый год, который так и не наступил". Румыния — Сербия, 2024
"Новый год, который так и не наступил" (Богдан Мурешану, Румыния — Сербия) — трагикомедия о народной революции, лучший фильм программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.
Кадр из фильма Вука Ршумовича "Между богами". Сербия — Италия — Хорватия, 2024
Кадр из фильма Вука Ршумовича Между богами. Сербия-Италия-Хорватия, 2024 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Кадр из фильма Вука Ршумовича "Между богами". Сербия — Италия — Хорватия, 2024
"Между богами" (Вук Ршумович, Сербия — Италия — Хорватия) — драма о потере и долге, отмеченная на фестивалях в Авиньоне и Нью-Йорке.
© Кинологистика (2025) Кадр из фильма Дмитрия Давыдова "Граница". Россия, 2025
Кадр из фильма Дмитрия Давыдова Граница. Россия, 2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Кинологистика (2025)
Кадр из фильма Дмитрия Давыдова "Граница". Россия, 2025
"Граница" (Дмитрий Давыдов, Россия) — якутский хоррор о расплате за вмешательство в законы природы (мировая премьера).
Кадр из фильма Эдуарда Жолнина "Палата № 6". Россия, 2025
Кадр из фильма Эдуарда Жолнина Палата №6. Россия, 2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Кадр из фильма Эдуарда Жолнина "Палата № 6". Россия, 2025
"Палата № 6" (Эдуард Жолнин, Россия) — психологическая драма по Чехову о последствиях сближения врача и пациента.
© AX1 Films (2024) Кадр из фильма Полли Стил "Письма о любви". Великобритания — Ирландия, 2024
Кадр из фильма Полли Стил Письма о любви. Великобритания-Ирландия, 2024 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© AX1 Films (2024)
Кадр из фильма Полли Стил "Письма о любви". Великобритания — Ирландия, 2024
"Письма о любви" (Полли Стил, Великобритания — Ирландия) — мелодрама по роману Нила Уильямса о тайной переписке.
Кадр из фильма Пелин Эсмер "Остальное — потом". Турция — Болгария — Румыния, 2025
Кадр из фильма Пелин Эсмер Остальное — потом. Турция-Болгария-Румыния, 2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Кадр из фильма Пелин Эсмер "Остальное — потом". Турция — Болгария — Румыния, 2025
"Остальное — потом" (Пелин Эсмер, Турция — Болгария — Румыния) — драма о судьбоносной встрече режиссера и горничной.
© Jeonwonsa Film (2025) Кадр из фильма Хон Сансу "Что эта природа говорит тебе". Южная Корея, 2025
Кадр из фильма Хон Сансу Что эта природа говорит тебе. Южная Корея, 2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Jeonwonsa Film (2025)
Кадр из фильма Хон Сансу "Что эта природа говорит тебе". Южная Корея, 2025
"Что эта природа говорит тебе" (Хон Сансу, Южная Корея) — медитативная драма о связи человека и природы, участник Берлинале.

Решение за зрителем

Российская программа "Свои" включает 14 фильмов, где победителя определит зрительское голосование:
© ООО Студия ЛУКФИЛЬМ (2025) Кадр из фильма Владимира Мункуева и Максима Арбугаева "Кончится лето". Россия, 2025
Кадр из фильма Владимира Мункуева и Максима Арбугаева Кончится лето. Россия, 2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© ООО Студия ЛУКФИЛЬМ (2025)
Кадр из фильма Владимира Мункуева и Максима Арбугаева "Кончится лето". Россия, 2025
"Гирокастра" (Юрий Арабов) — единственная режиссерская работа классика сценарного искусства, историческая драма о балканском городе-призраке.
"Кончится лето" (Владимир Мункуев, Максим Арбугаев) — драма с Юрием Борисовым о поисках себя в провинции.
© Слон (2025) Кадр из фильма Павла Стратулата "Агния". Россия, 2025
Кадр из фильма Павла Стратулата Агния. Россия, 2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Слон (2025)
Кадр из фильма Павла Стратулата "Агния". Россия, 2025
"Агния" (Павел Стратулат) — северная сказка о девушке, спасающей деревню от проклятия.
© Студия М.И.Р (2025) Кадр из фильма "Отель "Онегин", Россия, 2025
Кадр из фильма Отель 'Онегин', Россия, 2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Студия М.И.Р (2025)
Кадр из фильма "Отель "Онегин", Россия, 2025
"Отель "Онегин" — анимация на стекле по мотивам произведений Пушкина.
"Двое в одной жизни, не считая собаки" (Андрей Зайцев) — мелодрама с Александром Адабашьяном и Светланой Крючковой.
© Студия творческих инициатив "Открытие" (2025) Кадр из фильма Инги Шепелевой "Белый пароход". Россия, 2025
Кадр из фильма Инги Шепелевой Белый пароход. Россия, 2025 - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Студия творческих инициатив "Открытие" (2025)
Кадр из фильма Инги Шепелевой "Белый пароход". Россия, 2025
"Белый пароход" (Инга Шепелева) — якутская мистическая драма о столкновении культур.
Также в программе: "Вечная зима" Николая Ларионова, короткометражные работы и другие премьеры.

Жюри выберет лучших

В жюри международного конкурса входят:
© Фото : пресс-служба кинофестиваля "Зеркало"Участники кинофестиваля "Зеркало"
Участники кинофестиваля Зеркало - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : пресс-служба кинофестиваля "Зеркало"
Участники кинофестиваля "Зеркало"
  • Бэ Чан-Хо (классик южнокорейского кино);
  • Алла Сигалова (хореограф, заслуженная артистка РФ);
  • Андреа Гатопулос (итальянский режиссер;)
  • Бабак Карими (актер, лауреат "Серебряного медведя");
  • Рашми Дорайсвами (индийский кинокритик);
  • Никита Карцев (главный редактор журнала "Искусство кино").
Специальные события фестиваля включают:
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПамятник Андрею Тарковскому в городе Юрьевце
Памятник Андрею Тарковскому в городе Юрьевец - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Памятник Андрею Тарковскому в городе Юрьевце
  • ретроспективы Тарковского с показом редких архивных материалов из Юрьевца;
  • архитектурные выставки на железнодорожном вокзале Иваново (шедевр конструктивизма), посвященные братьям Весниным;
  • мастер-классы для подростков по созданию анимации и документального кино;
  • читальный зал от издательства "Бомбора" с книгами о кино в арт-пространстве вокзала.
Фестиваль основан в 2007 году к 75-летию Андрея Тарковского.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМеждународный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало" в Юрьевце
Международный кинофестиваль имени А. Тарковского Зеркало в городе Юрьевец - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Международный кинофестиваль имени А. Тарковского "Зеркало" в Юрьевце
Изначально кинематографический, с 2024 года он преобразован в мультижанровый форум (кино, музыка, архитектура). С 2018 года открытие проходит в Юрьевце, где хранится архив режиссера. В 2025-м город отмечает 800-летие, что подчеркнуло символичность площадки. Проект поддерживается Министерством культуры России и правительством Ивановской области.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкВид на город Юрьевец Ивановской области
Вид на город Юрьевец Ивановской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Вид на город Юрьевец Ивановской области
Добраться на фестиваль в Иваново можно из Москвы на электропоезде "Ласточка" или на автомобиле по трассе М7 (около пяти часов). Полное расписание событий доступно на официальном сайте фестиваля.
Журналисты осматривают экспозицию выставки Александр Дейнека. Гимн жизни в Государственной Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Много солнца, спорта и красоты: большая выставка Дейнеки в Третьяковке
Вчера, 08:00
 
КультураКультураЮрьевецкиноМузыкаАрхитектураКультура-ВажноеИвановская областьЮлия ПересильдАндрей ТарковскийАндрей Мерзликинчто посмотретькуда сходитькуда поехать в выходные
 
 
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