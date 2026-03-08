Рейтинг@Mail.ru
Актриса Ольга Кабо рассказала о сложной подготовке к полету в космос
08.03.2026
02:47 08.03.2026
Актриса Ольга Кабо рассказала о сложной подготовке к полету в космос
Ольга Кабо в интервью РИА Новости рассказала о сложной подготовке к полету в космос для съемок фильма Юрия Кары "Тавро Кассандры". РИА Новости, 08.03.2026
Актриса Ольга Кабо рассказала о сложной подготовке к полету в космос

Ольга Кабо рассказала, как в 1990-х готовилась к съемкам в космосе

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Ольга Кабо в интервью РИА Новости рассказала о сложной подготовке к полету в космос для съемок фильма Юрия Кары "Тавро Кассандры".
"Это был невероятный опыт — и профессиональный, и человеческий. Мы проходили медицинские комиссии, тренировки на центрифуге, в гидролаборатории, учились работать в условиях перегрузок. Это была не просто "актерская авантюра", а настоящая подготовка, почти как у космонавтов", — отметила актриса.
Проект так и не состоялся, но, по словам Кабо, она не воспринимает это как несбывшуюся мечту, а считает уникальным опытом, который дал ей в том числе понимание своих возможностей.
Первой актрисой, полетевшей в космос для съемок фильма "Вызов" Клима Шипенко, стала Юлия Пересильд. Она отправилась на Международную космическую станцию 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19".
"Что касается полета Юлии Пересильд — я искренне порадовалась за нее. Это историческое событие, и Юлия достойно представила профессию. У меня нет чувства сожаления или зависти. У каждого артиста — свой путь. Значит, мой космос был тогда — в подготовке, в прикосновении к этой мечте, первой из актрис", — добавила Ольга Кабо.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
