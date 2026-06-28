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Беглов рассказал о количестве участников на празднике "Алые паруса" - РИА Новости, 28.06.2026
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10:56 28.06.2026 (обновлено: 17:28 28.06.2026)
Беглов рассказал о количестве участников на празднике "Алые паруса"

В празднике "Алые паруса" в Петербурге приняли участие 65 тысяч человек

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкБриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 65 тысяч человек приняли участие в празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.
  • В мероприятии приняли участие школьники из 36 российских регионов, из Мариуполя, а также гости с Кубы, из Китая и других стран.
  • Кульминацией праздника стал проход брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Около 65 тысяч человек приняли участие в празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"В эти белые ночи вместе с петербургскими выпускниками алыми парусами любовались недавние школьники из 36 российских регионов, ребята из города‑побратима — Мариуполя, гости с Кубы, из Китая и других стран. Число участников мероприятия составило около 65 тысяч человек", — написал Беглов в своем Telegram-канале.
Бриг Россия на реке Неве во время праздника выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Город мечтателей и старые сказки на новый лад: как прошли "Алые паруса"
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Он отметил, что "Алые паруса" — визитная карточка не только Петербурга, но и всей страны. "Благодаря прямой телевизионной и интернет‑трансляции его ежегодно смотрят десятки миллионов человек", — написал губернатор.
Минувшей ночью в Северной столице прошел праздник выпускников школ "Алые паруса". В первой части праздника состоялся концерт на Дворцовой площади. На нем выступили Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко, Алена Свиридова, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа МАNДРАГОРА, а также другие артисты.
Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся в июне 1968 года. Традиция прервалась в 1979-м, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
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