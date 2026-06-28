Беглов рассказал о количестве участников на празднике "Алые паруса"

Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Бриг "Россия" на реке Неве во время праздника выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 65 тысяч человек приняли участие в празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняли участие школьники из 36 российских регионов, из Мариуполя, а также гости с Кубы, из Китая и других стран.

Кульминацией праздника стал проход брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Около 65 тысяч человек приняли участие в празднике выпускников школ "Алые паруса" в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"В эти белые ночи вместе с петербургскими выпускниками алыми парусами любовались недавние школьники из 36 российских регионов, ребята из города‑побратима — Мариуполя , гости с Кубы , из Китая и других стран. Число участников мероприятия составило около 65 тысяч человек", — написал Беглов в своем Telegram-канале

Он отметил, что "Алые паруса" — визитная карточка не только Петербурга, но и всей страны. "Благодаря прямой телевизионной и интернет‑трансляции его ежегодно смотрят десятки миллионов человек", — написал губернатор.

Минувшей ночью в Северной столице прошел праздник выпускников школ "Алые паруса". В первой части праздника состоялся концерт на Дворцовой площади. На нем выступили Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Ваня Дмитриенко, Алена Свиридова, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа МАNДРАГОРА, а также другие артисты.

Кульминацией праздника стал проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.