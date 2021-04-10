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ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019-2021 годах
ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019-2021 годах
РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T15:40
2021-04-10T15:40
россия
дтп
справки
в мире
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202110 апреля в Турции на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП погибла одна туристка, пострадали 26 россиян. 19 февраля в Египте на трассе Шарм-эш-Шейх – Каир произошло ДТП с участием туристического автобуса. В автобусе находились около 60 туристов из разных стран. Несколько граждан РФ получили незначительные ушибы. 20202 октября в Анталье (Турция) по пути в аэропорт на встречной полосе столкнулись автобус с россиянами и легковой автомобиль. Пострадал один человек. 18 сентября представитель генконсульства РФ в турецкой Анталье заявил, что автобус с туристами из России попал в аварию в районе Аланьи. В аварии пострадали 11 человек. 12 августа в Абхазии в результате ДТП пропала жительница Санкт-Петербурга. Пропавшая каталась со своим парнем на квадроцикле. В районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге молодой человек не справился с управлением, и квадроцикл упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы, мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь. 15 августа стало известно, что тело пропавшей россиянки была найдено в реке Бзыбь Гагрского района Абхазии. 201926 ноября в Доминикане по дороге в аэропорт автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком и опрокинулся. Десятки человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour.15 октября в турецкой провинции Анталья в районе Кумлуджа перевернулся автобус, перевозивший туристов. В результате аварии пострадали два россиянина, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.21 сентября автобус с туристами, направлявшийся из отеля в аэропорт, перевернулся в турецкой провинции Анталья, в районе поселка Аксу. В результате аварии пострадали 22 российских туриста, 11 человек были госпитализированы.19 августа стало известно, что в Саудовской Аравии в нескольких километрах от Эр-Рияда в автобус с дагестанскими паломниками въехала фура. Авария произошла на трассе, когда паломники ехали из Мекки в Дубай. Всего в момент аварии в автобусе было 47 человек. В результате ДТП одна женщина погибла, еще двое человек были госпитализированы.7 августа автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Водитель не справился с управлением на горной дороге. В результате ДТП пострадали шестеро россиян, они были госпитализированы.26 июля россияне попали в ДТП по дороге к тунисскому аэропорту на острове Джерба. Автобус, перевозивший 50 российских туристов, превысил скорость и перевернулся. Многие пассажиры получили ушибы и травмы. Один из них был госпитализирован с переломом позвонков, два человека от госпитализации отказались. 14 туристов обратились за медицинской помощью в Подмосковье после перелета.12 июля в Гагре (Абхазия) легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в автомобильном тоннеле. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. По данным посольства России в Абхазии, пострадавшие – жители Тверской и Московской областей, а также Республики Коми.8 июля маршрутный микроавтобус Volkswagen попал в ДТП под Пицундой в Абхазии. В результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка, в которой были 15 пассажиров, опрокинулась на бок. В результате аварии девять человек, в том числе семеро россиян, были госпитализированы. Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла. Среди пострадавших – жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани.11 июня стало известно, что в районе Аланьи в Турции автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар. От полученных травм они скончались. Виновник ДТП был задержан.22 мая в итальянской провинции Сиенна на трассе Сиенна – Флоренция, близ города Бадессе, перевернулся автобус с российскими туристами. Всего в автобусе было 60 пассажиров. Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом, 37 человек, в том числе 19 россиян, получили травмы.31 марта стало известно, что на Бали в ДТП погибла 25-летняя туристка из Волгограда. Женщина арендовала скутер и на нем попала в аварию.10 февраля поздно вечером в Таиланде на склоне холма Патонг на острове Пхукет мотоцикл, на котором ехали российские туристы 29 лет и 31 года, столкнулся с автомобилем-пикапом. В результате ДТП оба туриста погибли. Один из погибших был жителем Нефтеюганска, а другой - Москвы.24 января стало известно, что в Таиланде на горной дороге на острове Самуи российский турист упал с мотоцикла и скончался от полученной травмы головы. 35-летний турист Зураб Джахуа взял мотоцикл в аренду.11 января двое российских туристов были госпитализированы после падения в ущелье глубиной десять метров на юге Бали. Сергей Негинский и Алена Веронина вместе ехали на мотоцикле, когда потеряли управление и упали в ущелье.1 января в Ушачском районе Витебской области Белоруссии автобус с российскими туристами, следовавший из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся. Всего в транспортном средстве находились 23 человека. В результате ДТП одна женщина была доставлена в медучреждение, у нее диагностировали ушибы, остальные пассажиры не пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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96
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россия, дтп, справки, в мире

ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019-2021 годах

15:40 10.04.2021
 
© ФотоВидео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции
Видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© Фото
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2021

10 апреля в Турции на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик". Водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей из-за плохих погодных условий дороге. В результате ДТП погибла одна туристка, пострадали 26 россиян.
19 февраля в Египте на трассе Шарм-эш-Шейх – Каир произошло ДТП с участием туристического автобуса. В автобусе находились около 60 туристов из разных стран. Несколько граждан РФ получили незначительные ушибы.

2020

2 октября в Анталье (Турция) по пути в аэропорт на встречной полосе столкнулись автобус с россиянами и легковой автомобиль. Пострадал один человек.
18 сентября представитель генконсульства РФ в турецкой Анталье заявил, что автобус с туристами из России попал в аварию в районе Аланьи. В аварии пострадали 11 человек.
12 августа в Абхазии в результате ДТП пропала жительница Санкт-Петербурга. Пропавшая каталась со своим парнем на квадроцикле. В районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица, на проселочной дороге молодой человек не справился с управлением, и квадроцикл упал с обрыва в реку. Водитель получил незначительные травмы, мототехнику нашли на берегу реки Бзыбь. 15 августа стало известно, что тело пропавшей россиянки была найдено в реке Бзыбь Гагрского района Абхазии.

2019

26 ноября в Доминикане по дороге в аэропорт автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком и опрокинулся. Десятки человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour.
15 октября в турецкой провинции Анталья в районе Кумлуджа перевернулся автобус, перевозивший туристов. В результате аварии пострадали два россиянина, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
21 сентября автобус с туристами, направлявшийся из отеля в аэропорт, перевернулся в турецкой провинции Анталья, в районе поселка Аксу. В результате аварии пострадали 22 российских туриста, 11 человек были госпитализированы.
19 августа стало известно, что в Саудовской Аравии в нескольких километрах от Эр-Рияда в автобус с дагестанскими паломниками въехала фура. Авария произошла на трассе, когда паломники ехали из Мекки в Дубай. Всего в момент аварии в автобусе было 47 человек. В результате ДТП одна женщина погибла, еще двое человек были госпитализированы.
7 августа автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи. Водитель не справился с управлением на горной дороге. В результате ДТП пострадали шестеро россиян, они были госпитализированы.
26 июля россияне попали в ДТП по дороге к тунисскому аэропорту на острове Джерба. Автобус, перевозивший 50 российских туристов, превысил скорость и перевернулся. Многие пассажиры получили ушибы и травмы. Один из них был госпитализирован с переломом позвонков, два человека от госпитализации отказались. 14 туристов обратились за медицинской помощью в Подмосковье после перелета.
12 июля в Гагре (Абхазия) легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в автомобильном тоннеле. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. По данным посольства России в Абхазии, пострадавшие – жители Тверской и Московской областей, а также Республики Коми.
8 июля маршрутный микроавтобус Volkswagen попал в ДТП под Пицундой в Абхазии. В результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка, в которой были 15 пассажиров, опрокинулась на бок. В результате аварии девять человек, в том числе семеро россиян, были госпитализированы. Пассажиры получили ушибы и порезы от разбитого стекла. Среди пострадавших – жители Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани.
11 июня стало известно, что в районе Аланьи в Турции автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар. От полученных травм они скончались. Виновник ДТП был задержан.
22 мая в итальянской провинции Сиенна на трассе Сиенна – Флоренция, близ города Бадессе, перевернулся автобус с российскими туристами. Всего в автобусе было 60 пассажиров. Жертвой ДТП стала россиянка, работавшая экскурсоводом, 37 человек, в том числе 19 россиян, получили травмы.
31 марта стало известно, что на Бали в ДТП погибла 25-летняя туристка из Волгограда. Женщина арендовала скутер и на нем попала в аварию.
10 февраля поздно вечером в Таиланде на склоне холма Патонг на острове Пхукет мотоцикл, на котором ехали российские туристы 29 лет и 31 года, столкнулся с автомобилем-пикапом. В результате ДТП оба туриста погибли. Один из погибших был жителем Нефтеюганска, а другой - Москвы.
24 января стало известно, что в Таиланде на горной дороге на острове Самуи российский турист упал с мотоцикла и скончался от полученной травмы головы. 35-летний турист Зураб Джахуа взял мотоцикл в аренду.
11 января двое российских туристов были госпитализированы после падения в ущелье глубиной десять метров на юге Бали. Сергей Негинский и Алена Веронина вместе ехали на мотоцикле, когда потеряли управление и упали в ущелье.
1 января в Ушачском районе Витебской области Белоруссии автобус с российскими туристами, следовавший из Глубокого в Витебск, съехал в кювет и перевернулся. Всего в транспортном средстве находились 23 человека. В результате ДТП одна женщина была доставлена в медучреждение, у нее диагностировали ушибы, остальные пассажиры не пострадали.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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