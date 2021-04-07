https://ria.ru/20210407/kara-ool-1727230091.html

Биография Шолбана Кара-Оола

Биография Шолбана Кара-Оола

Государственный деятель Шолбан Валерьевич Кара-Оол родился 18 июля 1966 года в селе Чодураа Улуг-Хемского района Тувинской АССР (ныне Республика Тува). РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:40

2021-04-07T16:40

2021-04-07T16:40

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Государственный деятель Шолбан Валерьевич Кара-Оол родился 18 июля 1966 года в селе Чодураа Улуг-Хемского района Тувинской АССР (ныне Республика Тува). В 1990 году окончил Уральский государственный университет (ныне Уральский федеральный университет), в 1993 году – аспирантуру Уральского государственного университета. Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начал в 1983 году спортивным инструктором Суг-Бажынской средней школы Каа-Хемского района Тувы.В 1986-1988 годах проходил службу в Вооруженных силах СССР.В 1990 году работал инженером лаборатории экономических исследований Тувинского комплексного отдела Сибирского отделения АН СССР. В 1993-1997 годах – генеральный директор ЗАО "Кардо". В 1997-1998 годах был генеральным директором ООО "Докар".С 1998 года по 2001 год – член Совета Федерации Федерального собрания РФ; в 2000-2001 годах – заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.В 2002-2003 годах был депутатом Законодательной палаты Великого хурала Республики Тува. В 2003-2005 годах – первый заместитель председателя правительства – министр торговли, бытового обслуживания и развития предпринимательства Республики Тува. В 2005-2006 годах был заместителем председателя правительства Республики Тува.В 2006-2007 годах – депутат законодательной палаты Верховного хурала Республики Тува.С 2007 года по 2012 год являлся председателем правительства Республики Тува.25 февраля 2012 года президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Верховного хурала (парламента) Республики Тува кандидатуру Шолбана Кара-оола для наделения его полномочиями главы региона. 2 марта 2012 года депутаты единогласно утвердили Шолбана Кара-оола в должности главы республики. 23 мая 2016 года глава Тувы Шолбан Кара-оол попросил у президента РФ Владимира Путина о досрочном сложении полномочий. Глава государства его просьбу поддержал и назначил его временно исполняющим обязанности главы республики, чтобы он смог вновь баллотироваться на этот пост на выборах в сентябре 2016 года. Шолбан Кара-оол, представляющий партию "Единая Россия", победил на выборах главы региона в 2016 году, набрав 85,6%. 7 апреля 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-оола. Губернатор подал в отставку по собственному желанию.Шолбан Кара-оол имеет классный чин действительного государственного советника Республики Тува 1 класса.Президент Федерации спортивной борьбы Тувы.Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом Дружбы (2017), орденом Русской православной церкви "Славы и Чести" II степени (2011). Женат, трое детей. Сумма задекларированного дохода за 2019 год – около 4,3 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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