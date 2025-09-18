https://ria.ru/20250918/sokolov--2042657969.html

Кировский губернатор предложил запретить продажу вейпов в регионе

Кировский губернатор предложил запретить продажу вейпов в регионе - РИА Новости, 18.09.2025

Кировский губернатор предложил запретить продажу вейпов в регионе

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них на территории региона. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T11:31:00+03:00

2025-09-18T11:31:00+03:00

2025-09-18T11:51:00+03:00

александр соколов

владимир путин

глеб никитин

нижегородская область

кировская область

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024373869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_189b85bd673e33276a7627ccb21fead1.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них на территории региона. "Используя вейп, подростки не понимают, как сильно они разрушают свой организм. В молодом возрасте о своем здоровье и будущем думают, к сожалению, не все. Поэтому прошу законодательное собрание выйти с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Кировской области. Только совместными решительными действиями мы сможем повлиять на ситуацию", — сказал Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона. Президент России Владимир Путин в конце августа поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Как сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, соответствующий законопроект направлен в правительство России. Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявлял РИА Новости, что депутаты ГД в осеннюю сессию начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России.

https://ria.ru/20250910/doma-2040927068.html

нижегородская область

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр соколов, владимир путин, глеб никитин, нижегородская область, кировская область, россия, госдума рф, общество