Кировский губернатор предложил запретить продажу вейпов в регионе
2025-09-18T11:31:00+03:00
2025-09-18T11:31:00+03:00
2025-09-18T11:51:00+03:00
александр соколов
владимир путин
глеб никитин
нижегородская область
кировская область
россия
госдума рф
общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них на территории региона. "Используя вейп, подростки не понимают, как сильно они разрушают свой организм. В молодом возрасте о своем здоровье и будущем думают, к сожалению, не все. Поэтому прошу законодательное собрание выйти с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Кировской области. Только совместными решительными действиями мы сможем повлиять на ситуацию", — сказал Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона. Президент России Владимир Путин в конце августа поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Как сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, соответствующий законопроект направлен в правительство России. Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявлял РИА Новости, что депутаты ГД в осеннюю сессию начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России.
нижегородская область
кировская область
россия
александр соколов, владимир путин, глеб никитин, нижегородская область, кировская область, россия, госдума рф, общество
Александр Соколов, Владимир Путин, Глеб Никитин, Нижегородская область, Кировская область, Россия, Госдума РФ, Общество
