Парламенты России и Малайзии обсуждают модельное законодательство
2025-09-04T04:01:00+03:00
2025-09-04T04:01:00+03:00
2025-09-04T04:01:00+03:00
россия
малайзия
владивосток
шолбан кара-оол
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Парламенты России и Малайзии ведут диалог о модельном законодательстве, обсуждают, как должны формироваться основные документы государства, сообщил заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол на ВЭФ. "С нашими друзьями из Малайзии мы ведем очень большой диалог по поводу модельного законодательства по поводу того, как должны формироваться, допустим, основные, основополагающие документы государственности, Конституции", - сказал Кара-оол в ходе бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ-2025. По его словам, залогом хороших отношений между государствами и их парламентами является в том числе взаимодействие в законотворчестве. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
малайзия
владивосток
россия, малайзия, владивосток, шолбан кара-оол, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
