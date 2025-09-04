Рейтинг@Mail.ru
Парламенты России и Малайзии обсуждают модельное законодательство
04:01 04.09.2025
Парламенты России и Малайзии обсуждают модельное законодательство
Парламенты России и Малайзии обсуждают модельное законодательство - РИА Новости, 04.09.2025
Парламенты России и Малайзии обсуждают модельное законодательство
Парламенты России и Малайзии ведут диалог о модельном законодательстве, обсуждают, как должны формироваться основные документы государства, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Парламенты России и Малайзии ведут диалог о модельном законодательстве, обсуждают, как должны формироваться основные документы государства, сообщил заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол на ВЭФ. "С нашими друзьями из Малайзии мы ведем очень большой диалог по поводу модельного законодательства по поводу того, как должны формироваться, допустим, основные, основополагающие документы государственности, Конституции", - сказал Кара-оол в ходе бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ-2025. По его словам, залогом хороших отношений между государствами и их парламентами является в том числе взаимодействие в законотворчестве. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Одна из улиц города Куала-Лумпур, Малайзия. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Парламенты России и Малайзии ведут диалог о модельном законодательстве, обсуждают, как должны формироваться основные документы государства, сообщил заместитель председателя Госдумы РФ Шолбан Кара-оол на ВЭФ.
"С нашими друзьями из Малайзии мы ведем очень большой диалог по поводу модельного законодательства по поводу того, как должны формироваться, допустим, основные, основополагающие документы государственности, Конституции", - сказал Кара-оол в ходе бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ-2025.
По его словам, залогом хороших отношений между государствами и их парламентами является в том числе взаимодействие в законотворчестве.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Связи России и Малайзии достигли небывалого уровня, считает эксперт
6 августа, 21:49
