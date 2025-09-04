https://ria.ru/20250904/rossija-2039539139.html

Россия выступает за мирное разрешение конфликтов, заявил Кара-оол

Россия выступает за мирное разрешение конфликтов, заявил Кара-оол - РИА Новости, 04.09.2025

Россия выступает за мирное разрешение конфликтов, заявил Кара-оол

Россия выступает за невмешательство во внутренние дела иностранных государств и мирное разрешение конфликтов, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T04:20:00+03:00

2025-09-04T04:20:00+03:00

2025-09-04T04:20:00+03:00

в мире

россия

владивосток

шолбан кара-оол

госдума рф

шос

брикс

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155225/89/1552258944_0:118:3014:1813_1920x0_80_0_0_644f1fc7460c3a7c077e7c5c93adfe9f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия выступает за невмешательство во внутренние дела иностранных государств и мирное разрешение конфликтов, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на ВЭФ. "Российская позиция отличается кардинально от тех подходов, которые западные страны предлагают в этом регионе (стран АСЕАН - ред.)… Мы со своей стороны предлагаем сохранение справедливого баланса сил, выступаем за невмешательство во внутренние дела государств и мирное разрешение конфликтов", - сказал Кара-оол в ходе бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ-2025. Кроме того, по его словам, Россия предлагает странам АСЕАН максимальное сотрудничество в экономической сфере, мирные формы взаимодействия, в том числе в формате ШОС и БРИКС. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240905/putin-1970799337.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владивосток, шолбан кара-оол, госдума рф, шос, брикс, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф)