Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает за мирное разрешение конфликтов, заявил Кара-оол - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/rossija-2039539139.html
Россия выступает за мирное разрешение конфликтов, заявил Кара-оол
Россия выступает за мирное разрешение конфликтов, заявил Кара-оол - РИА Новости, 04.09.2025
Россия выступает за мирное разрешение конфликтов, заявил Кара-оол
Россия выступает за невмешательство во внутренние дела иностранных государств и мирное разрешение конфликтов, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T04:20:00+03:00
2025-09-04T04:20:00+03:00
в мире
россия
владивосток
шолбан кара-оол
госдума рф
шос
брикс
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155225/89/1552258944_0:118:3014:1813_1920x0_80_0_0_644f1fc7460c3a7c077e7c5c93adfe9f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия выступает за невмешательство во внутренние дела иностранных государств и мирное разрешение конфликтов, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на ВЭФ. "Российская позиция отличается кардинально от тех подходов, которые западные страны предлагают в этом регионе (стран АСЕАН - ред.)… Мы со своей стороны предлагаем сохранение справедливого баланса сил, выступаем за невмешательство во внутренние дела государств и мирное разрешение конфликтов", - сказал Кара-оол в ходе бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ-2025. Кроме того, по его словам, Россия предлагает странам АСЕАН максимальное сотрудничество в экономической сфере, мирные формы взаимодействия, в том числе в формате ШОС и БРИКС. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240905/putin-1970799337.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155225/89/1552258944_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7cad6ea07d32129a321a3af71b43f74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владивосток, шолбан кара-оол, госдума рф, шос, брикс, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф)
В мире, Россия, Владивосток, Шолбан Кара-оол, Госдума РФ, ШОС, БРИКС, ВЭФ-2025, Восточный экономический форум (ВЭФ)
Россия выступает за мирное разрешение конфликтов, заявил Кара-оол

Зампред Госдумы Кара-оол: Россия выступает за мирное разрешение конфликтов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКрасноярский экономический форум. День второй
Красноярский экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия выступает за невмешательство во внутренние дела иностранных государств и мирное разрешение конфликтов, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на ВЭФ.
"Российская позиция отличается кардинально от тех подходов, которые западные страны предлагают в этом регионе (стран АСЕАН - ред.)… Мы со своей стороны предлагаем сохранение справедливого баланса сил, выступаем за невмешательство во внутренние дела государств и мирное разрешение конфликтов", - сказал Кара-оол в ходе бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ-2025.
Кроме того, по его словам, Россия предлагает странам АСЕАН максимальное сотрудничество в экономической сфере, мирные формы взаимодействия, в том числе в формате ШОС и БРИКС.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Захарова прокомментировала выступление Путина на ВЭФ
5 сентября 2024, 12:59
 
В миреРоссияВладивостокШолбан Кара-оолГосдума РФШОСБРИКСВЭФ-2025Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала