Россия выступает за мирное разрешение конфликтов, заявил Кара-оол
2025-09-04T04:20:00+03:00
2025-09-04T04:20:00+03:00
2025-09-04T04:20:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия выступает за невмешательство во внутренние дела иностранных государств и мирное разрешение конфликтов, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на ВЭФ. "Российская позиция отличается кардинально от тех подходов, которые западные страны предлагают в этом регионе (стран АСЕАН - ред.)… Мы со своей стороны предлагаем сохранение справедливого баланса сил, выступаем за невмешательство во внутренние дела государств и мирное разрешение конфликтов", - сказал Кара-оол в ходе бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ-2025. Кроме того, по его словам, Россия предлагает странам АСЕАН максимальное сотрудничество в экономической сфере, мирные формы взаимодействия, в том числе в формате ШОС и БРИКС. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
