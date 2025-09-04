Рейтинг@Mail.ru
04:02 04.09.2025
В Госдуме заявили о цели развивать отношений с АСЕАН
В Госдуме заявили о цели развивать отношений с АСЕАН
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государственная дума РФ нацелена на развитие взаимоотношений с государствами АСЕАН в парламентском измерении, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на ВЭФ. "Государственная дума нацелена на дальнейшее развитие наших взаимоотношений отношений (со странами АСЕАН - ред.), прежде всего в парламентском измерении", - сказал Кара-оол в ходе бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ-2025. Он отметил, что этот вектор, направленный на сотрудничество с государствами АСЕАН, для России является стратегическим, поскольку РФ является частью азиатского материка. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государственная дума РФ нацелена на развитие взаимоотношений с государствами АСЕАН в парламентском измерении, заявил заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол на ВЭФ.
"Государственная дума нацелена на дальнейшее развитие наших взаимоотношений отношений (со странами АСЕАН - ред.), прежде всего в парламентском измерении", - сказал Кара-оол в ходе бизнес-диалога "Россия-АСЕАН" на ВЭФ-2025.
Он отметил, что этот вектор, направленный на сотрудничество с государствами АСЕАН, для России является стратегическим, поскольку РФ является частью азиатского материка.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
