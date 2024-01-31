https://ria.ru/20240131/aviataksi-1924587441.html
В Госдуме рассмотрят проекты о создании авиатакси
В Госдуме рассмотрят проекты о создании авиатакси - РИА Новости, 31.01.2024
В Госдуме рассмотрят проекты о создании авиатакси
Законопроекты об авиатакси, которые будут регулировать деятельность малой авиации, будут внесены в Госдуму в марте после парламентских слушаний, проекты должны... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:56
2024-01-31T14:56
2024-01-31T14:56
шолбан кара-оол
федот тумусов
госдума рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Законопроекты об авиатакси, которые будут регулировать деятельность малой авиации, будут внесены в Госдуму в марте после парламентских слушаний, проекты должны облегчить транспортные задачи, в том числе для отдаленных и труднодоступных регионов, сообщили РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол и депутат ГД Федот Тумусов. "Законопроект "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части саморегулирования авиатакси" планируем обсудить на заседании Рабочей группы по развитию малой авиации с участием заместителя министра транспорта Российской Федерации Потешкина В.В. Далее по данному законопроекту будут проведены парламентские слушания с участием депутатов Государственной Думы, представителей органов государственной власти, специалистов отрасли и экспертов", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, заседание запланировано на февраль, а слушания на март. Второй законопроект "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части определения авиатакси как вида гражданской авиации" проходит правовую экспертизу, добавил парламентарий. После получения заключения о юридическом соответствии законопроект будет направлен на рассмотрение Государственной Думы. Кара-оол отметил, что скорее всего это произойдет в феврале. "В свое время, работая губернатором, я занимался вопросами управления малыми самолетами. Специально направлял безработных пилотов на переобучение управлению авиатакси, пилотированию и обслуживанию самолетов "Pilatus PC-12", - рассказал о своем опыте депутат. Он добавил, что выкупались на условиях лизинга машины этой марки и выполнялись рейсы между Кызылом и Красноярском. "Это было удобно и востребовано пассажирами. Планировали использовать авиатакси не только на межрегиональных, но и международным внутренних маршрутах – между Кызылом и Улан-Батором Монголии, и между столицей и центрами Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Тоджинского и Тере-Хольского районов, а также для патрулирования лесных массивов и в санавиации", - подчеркнул депутат. Кара-оол уверен, что всем регионам нужны услуги авиатакси, но при этом важно взвесить все "за" и "против", и вынести в качестве приоритета - безопасность перевозок. Также депутат Госдумы Федот Тумусов заявил РИА Новости, что суть законопроекта заключается в том, что малая авиация и большая авиация - это разные вещи, но сейчас воздушный кодекс регулирует деятельность малой авиации, также как и большой авиации, поэтому придумали назвать малую авиацию - "авиатакси" в рамках законопроекта. Депутаты ставят перед собой задачу разделить эти понятия и правила регулирования для них, уточнил он.
https://ria.ru/20240131/pchelka-1924489055.html
https://ria.ru/20231114/aviaperevozki-1909429736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шолбан кара-оол, федот тумусов, госдума рф
Шолбан Кара-оол, Федот Тумусов, Госдума РФ
В Госдуме рассмотрят проекты о создании авиатакси
В Госдуме планируют в марте провести слушания по проектам о создании авиатакси
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Законопроекты об авиатакси, которые будут регулировать деятельность малой авиации, будут внесены в Госдуму в марте после парламентских слушаний, проекты должны облегчить транспортные задачи, в том числе для отдаленных и труднодоступных регионов, сообщили РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол и депутат ГД Федот Тумусов.
«
"Законопроект "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части саморегулирования авиатакси" планируем обсудить на заседании Рабочей группы по развитию малой авиации с участием заместителя министра транспорта Российской Федерации Потешкина В.В. Далее по данному законопроекту будут проведены парламентские слушания с участием депутатов Государственной Думы, представителей органов государственной власти, специалистов отрасли и экспертов", - сказал он РИА Новости.
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По словам депутата, заседание запланировано на февраль, а слушания на март.
Второй законопроект "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части определения авиатакси как вида гражданской авиации" проходит правовую экспертизу, добавил парламентарий. После получения заключения о юридическом соответствии законопроект будет направлен на рассмотрение Государственной Думы. Кара-оол отметил, что скорее всего это произойдет в феврале.
«
"В свое время, работая губернатором, я занимался вопросами управления малыми самолетами. Специально направлял безработных пилотов на переобучение управлению авиатакси, пилотированию и обслуживанию самолетов "Pilatus PC-12", - рассказал о своем опыте депутат.
Он добавил, что выкупались на условиях лизинга машины этой марки и выполнялись рейсы между Кызылом и Красноярском.
«
"Это было удобно и востребовано пассажирами. Планировали использовать авиатакси не только на межрегиональных, но и международным внутренних маршрутах – между Кызылом и Улан-Батором Монголии, и между столицей и центрами Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Тоджинского и Тере-Хольского районов, а также для патрулирования лесных массивов и в санавиации", - подчеркнул депутат.
Кара-оол уверен, что всем регионам нужны услуги авиатакси, но при этом важно взвесить все "за" и "против", и вынести в качестве приоритета - безопасность перевозок.
Также депутат Госдумы Федот Тумусов заявил РИА Новости, что суть законопроекта заключается в том, что малая авиация и большая авиация - это разные вещи, но сейчас воздушный кодекс регулирует деятельность малой авиации, также как и большой авиации, поэтому придумали назвать малую авиацию - "авиатакси" в рамках законопроекта. Депутаты ставят перед собой задачу разделить эти понятия и правила регулирования для них, уточнил он.
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