https://ria.ru/20240131/aviataksi-1924587441.html

В Госдуме рассмотрят проекты о создании авиатакси

В Госдуме рассмотрят проекты о создании авиатакси - РИА Новости, 31.01.2024

В Госдуме рассмотрят проекты о создании авиатакси

Законопроекты об авиатакси, которые будут регулировать деятельность малой авиации, будут внесены в Госдуму в марте после парламентских слушаний, проекты должны... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:56

2024-01-31T14:56

2024-01-31T14:56

шолбан кара-оол

федот тумусов

госдума рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Законопроекты об авиатакси, которые будут регулировать деятельность малой авиации, будут внесены в Госдуму в марте после парламентских слушаний, проекты должны облегчить транспортные задачи, в том числе для отдаленных и труднодоступных регионов, сообщили РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол и депутат ГД Федот Тумусов. "Законопроект "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части саморегулирования авиатакси" планируем обсудить на заседании Рабочей группы по развитию малой авиации с участием заместителя министра транспорта Российской Федерации Потешкина В.В. Далее по данному законопроекту будут проведены парламентские слушания с участием депутатов Государственной Думы, представителей органов государственной власти, специалистов отрасли и экспертов", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, заседание запланировано на февраль, а слушания на март. Второй законопроект "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части определения авиатакси как вида гражданской авиации" проходит правовую экспертизу, добавил парламентарий. После получения заключения о юридическом соответствии законопроект будет направлен на рассмотрение Государственной Думы. Кара-оол отметил, что скорее всего это произойдет в феврале. "В свое время, работая губернатором, я занимался вопросами управления малыми самолетами. Специально направлял безработных пилотов на переобучение управлению авиатакси, пилотированию и обслуживанию самолетов "Pilatus PC-12", - рассказал о своем опыте депутат. Он добавил, что выкупались на условиях лизинга машины этой марки и выполнялись рейсы между Кызылом и Красноярском. "Это было удобно и востребовано пассажирами. Планировали использовать авиатакси не только на межрегиональных, но и международным внутренних маршрутах – между Кызылом и Улан-Батором Монголии, и между столицей и центрами Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Тоджинского и Тере-Хольского районов, а также для патрулирования лесных массивов и в санавиации", - подчеркнул депутат. Кара-оол уверен, что всем регионам нужны услуги авиатакси, но при этом важно взвесить все "за" и "против", и вынести в качестве приоритета - безопасность перевозок. Также депутат Госдумы Федот Тумусов заявил РИА Новости, что суть законопроекта заключается в том, что малая авиация и большая авиация - это разные вещи, но сейчас воздушный кодекс регулирует деятельность малой авиации, также как и большой авиации, поэтому придумали назвать малую авиацию - "авиатакси" в рамках законопроекта. Депутаты ставят перед собой задачу разделить эти понятия и правила регулирования для них, уточнил он.

https://ria.ru/20240131/pchelka-1924489055.html

https://ria.ru/20231114/aviaperevozki-1909429736.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шолбан кара-оол, федот тумусов, госдума рф