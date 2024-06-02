Володин прибыл в Алма-Ату
Володин прибыл в Алма-Ату на заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Алма-Ату, где состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, сообщается на сайте Госдумы.
"Председатель Государственной Думы, Председатель Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин в воскресенье, 2 июня, с рабочим визитом прибыл в город Алматы Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
В Алма-Ате 3 июня под председательством Володина пройдёт заседание Совета ПА ОДКБ. Его участники обсудят вопросы гармонизации законодательства и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
Володин также проведёт ряд двусторонних встреч, говорится на сайте Госдумы.
В составе делегации Государственной Думы - заместители председателя ГД Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков, председатели комитетов по охране здоровья Бадма Башанкаев, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по обороне Андрей Картаполов, по экономической политике Максим Топилин, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев.