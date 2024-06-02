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Володин прибыл в Алма-Ату - РИА Новости, 02.06.2024
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16:50 02.06.2024 (обновлено: 16:52 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/volodin-1950028041.html
Володин прибыл в Алма-Ату
Володин прибыл в Алма-Ату - РИА Новости, 02.06.2024
Володин прибыл в Алма-Ату
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Алма-Ату, где состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T16:50
2024-06-02T16:52
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Алма-Ату, где состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, сообщается на сайте Госдумы. "Председатель Государственной Думы, Председатель Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин в воскресенье, 2 июня, с рабочим визитом прибыл в город Алматы Республики Казахстан", - говорится в сообщении. В Алма-Ате 3 июня под председательством Володина пройдёт заседание Совета ПА ОДКБ. Его участники обсудят вопросы гармонизации законодательства и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности. Володин также проведёт ряд двусторонних встреч, говорится на сайте Госдумы. В составе делегации Государственной Думы - заместители председателя ГД Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков, председатели комитетов по охране здоровья Бадма Башанкаев, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по обороне Андрей Картаполов, по экономической политике Максим Топилин, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев.
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алма-ата, вячеслав володин, шолбан кара-оол, владислав даванков, госдума рф, одкб, снг, в мире
Алма-Ата, Вячеслав Володин, Шолбан Кара-оол, Владислав Даванков, Госдума РФ, ОДКБ, СНГ, В мире
Володин прибыл в Алма-Ату

Володин прибыл в Алма-Ату на заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл в Алма-Ату, где состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ, сообщается на сайте Госдумы.
"Председатель Государственной Думы, Председатель Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности Вячеслав Володин в воскресенье, 2 июня, с рабочим визитом прибыл в город Алматы Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
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В Алма-Ате 3 июня под председательством Володина пройдёт заседание Совета ПА ОДКБ. Его участники обсудят вопросы гармонизации законодательства и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
Володин также проведёт ряд двусторонних встреч, говорится на сайте Госдумы.
В составе делегации Государственной Думы - заместители председателя ГД Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков, председатели комитетов по охране здоровья Бадма Башанкаев, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по обороне Андрей Картаполов, по экономической политике Максим Топилин, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев.
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Алма-АтаВячеслав ВолодинШолбан Кара-оолВладислав ДаванковГосдума РФОДКБСНГВ мире
 
 
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