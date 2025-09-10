Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили расширить состав БРИКС за счет Лаоса и Мьянмы
17:34 10.09.2025
В Госдуме предложили расширить состав БРИКС за счет Лаоса и Мьянмы
Состав БРИКС мог бы расшириться за счет присоединения Лаоса и Мьянмы, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T17:34:00+03:00
2025-09-10T17:34:00+03:00
в мире
мьянма
россия
лаос
шолбан кара-оол
мин аун хлайн
брикс
госдума рф
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Состав БРИКС мог бы расшириться за счет присоединения Лаоса и Мьянмы, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. "Поскольку сегодня мы развернуты в сторону азиатско-тихоокеанского направления, то было бы уместно наращивать взаимодействие с региональными организациями и институтами, которые устойчивы и авторитетны в регионе, а также обладают мировым признанием и влиянием. Они весьма структурированы, например, АСЕАН. Стоит отметить, что абсолютное большинство стран АСЕАН дружественны нам, а некоторые из них - непосредственные союзники. Было бы правильным со стороны России поддерживать стремление таких стран, как Лаос и Мьянма, вступать в мировые интеграционные объединения с нашим участием, например, БРИКС, так как эти страны поддерживают наши позиции, в том числе в рамках работы ООН и совместных диалоговых площадках, не стесняются и не боятся", - сказал Кара-оол. Парламентарий отметил, что Мьянма является "нашим историческим союзником", который "проверен временем". По его словам, отношения между Мьянмой и Россией сегодня переживают абсолютный политический подъем. Он подчеркнул, что именно эта страна первой на официальной уровне поддержала Россию в достижении целей СВО. "Руководитель Мьянмы прямо говорит о том, что не боится санкций и готов к большей кооперации с нашей страной. Старший генерал Мин Аун Хлайн признает, что Россия права в своих действиях и Мьянма, как суверенное государство, имеет полное право принимать решения по вопросу сотрудничества с нами без оглядки на мнение Запада", - подчеркнул он. По его мнению, Восточный экономический форум в очередной раз подтвердил, что разворот России в сторону Азии совершенно закономерен. "Известно, что мы являемся страной евразийской: одна наша часть в европейском континенте, а вторая - в азиатском. Мы не являемся гостем в Азии, мы часть этого материка и потому имеем право участвовать во всех интеграционных процессах. В связи с недружественными жестами и действиями со стороны европейских стран, мы понимаем, что наш двуглавый орел на гербе России смотрит в обе стороны, но сегодня наш потенциал раскрывается во взаимодействии новыми мировыми игроками, быстрорастущими экономиками Азии", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
мьянма
россия
лаос
© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Состав БРИКС мог бы расшириться за счет присоединения Лаоса и Мьянмы, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.
"Поскольку сегодня мы развернуты в сторону азиатско-тихоокеанского направления, то было бы уместно наращивать взаимодействие с региональными организациями и институтами, которые устойчивы и авторитетны в регионе, а также обладают мировым признанием и влиянием. Они весьма структурированы, например, АСЕАН. Стоит отметить, что абсолютное большинство стран АСЕАН дружественны нам, а некоторые из них - непосредственные союзники. Было бы правильным со стороны России поддерживать стремление таких стран, как Лаос и Мьянма, вступать в мировые интеграционные объединения с нашим участием, например, БРИКС, так как эти страны поддерживают наши позиции, в том числе в рамках работы ООН и совместных диалоговых площадках, не стесняются и не боятся", - сказал Кара-оол.
Парламентарий отметил, что Мьянма является "нашим историческим союзником", который "проверен временем". По его словам, отношения между Мьянмой и Россией сегодня переживают абсолютный политический подъем. Он подчеркнул, что именно эта страна первой на официальной уровне поддержала Россию в достижении целей СВО.
"Руководитель Мьянмы прямо говорит о том, что не боится санкций и готов к большей кооперации с нашей страной. Старший генерал Мин Аун Хлайн признает, что Россия права в своих действиях и Мьянма, как суверенное государство, имеет полное право принимать решения по вопросу сотрудничества с нами без оглядки на мнение Запада", - подчеркнул он.
По его мнению, Восточный экономический форум в очередной раз подтвердил, что разворот России в сторону Азии совершенно закономерен.
"Известно, что мы являемся страной евразийской: одна наша часть в европейском континенте, а вторая - в азиатском. Мы не являемся гостем в Азии, мы часть этого материка и потому имеем право участвовать во всех интеграционных процессах. В связи с недружественными жестами и действиями со стороны европейских стран, мы понимаем, что наш двуглавый орел на гербе России смотрит в обе стороны, но сегодня наш потенциал раскрывается во взаимодействии новыми мировыми игроками, быстрорастущими экономиками Азии", - заключил он.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
