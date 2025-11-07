Рейтинг@Mail.ru
17:10 07.11.2025
Госдума в ближайшее время обсудит подходы к запрету вейпов
общество
россия
шолбан кара-оол
владимир путин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество, россия, шолбан кара-оол, владимир путин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Шолбан Кара-оол, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заседание межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз состоится в ближайшее время для обсуждения единых подходов к запрету вейпов в России и созданию системы ответственности, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.
"В ближайшее время состоится заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз под руководством вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола. Заседание рабочей группы объединит представителей всех фракций, правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора, чтобы выработать единый подход к запрету вейпов и созданию системы ответственности", - сказал Гусев.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Песков оценил идею полного запрета продажи вейпов в России
Вчера, 12:52
Он отметил, что здоровье нации — важнее любых коммерческих интересов, и важно не только решение, но и конкретная работа.
"Мы видим готовность МВД к сотрудничеству и конструктивному диалогу. Борьба с никотиновой зависимостью - общегосударственная задача, и рабочая группа станет инструментом, который объединит усилия парламента, правительства и экспертов ради здоровья наших граждан", - добавил депутат.
Гусев сообщил, что по итогам заседания будет подготовлена дорожная карта законодательных мер и предложения по разработке единого межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов и мерах ответственности за их оборот.
В беседе с РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава думской комиссии Шолбан Кара-оол отметил, что президент России Владимир Путин ясно обозначил приоритет государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, поддержав инициативу о полном запрете вейпов.
"Мы совместно с правительством и экспертным сообществом должны выработать системные решения - ограничить оборот вейпов, усилить контроль и ужесточить ответственность. Наша общая цель - защитить будущее поколение от никотиновой зависимости", - сказал политик.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
ГД приняла закон об обязательном предупреждении о вреде энергетиков
21 октября, 13:42
 
ОбществоРоссияШолбан Кара-оолВладимир ПутинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
