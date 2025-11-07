Госдума в ближайшее время обсудит подходы к запрету вейпов

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Заседание межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз состоится в ближайшее время для обсуждения единых подходов к запрету вейпов в России и созданию системы ответственности, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев.

"В ближайшее время состоится заседание межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз под руководством вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола . Заседание рабочей группы объединит представителей всех фракций, правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора , чтобы выработать единый подход к запрету вейпов и созданию системы ответственности", - сказал Гусев.

Он отметил, что здоровье нации — важнее любых коммерческих интересов, и важно не только решение, но и конкретная работа.

"Мы видим готовность МВД к сотрудничеству и конструктивному диалогу. Борьба с никотиновой зависимостью - общегосударственная задача, и рабочая группа станет инструментом, который объединит усилия парламента, правительства и экспертов ради здоровья наших граждан", - добавил депутат.

Гусев сообщил, что по итогам заседания будет подготовлена дорожная карта законодательных мер и предложения по разработке единого межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов и мерах ответственности за их оборот.

В беседе с РИА Новости вице-спикер Госдумы, глава думской комиссии Шолбан Кара-оол отметил, что президент России Владимир Путин ясно обозначил приоритет государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, поддержав инициативу о полном запрете вейпов.

"Мы совместно с правительством и экспертным сообществом должны выработать системные решения - ограничить оборот вейпов, усилить контроль и ужесточить ответственность. Наша общая цель - защитить будущее поколение от никотиновой зависимости", - сказал политик.