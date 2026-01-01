Рейтинг@Mail.ru
01.01.2026

Укронацисты переплюнули по жестокости фашистов, заявили в Госдуме
12:56 01.01.2026
Укронацисты переплюнули по жестокости фашистов, заявили в Госдуме
Укронацисты переплюнули по жестокости фашистов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.01.2026
Укронацисты переплюнули по жестокости фашистов, заявили в Госдуме
Укронацисты давно переплюнули по изощренной жестокости гитлеровских фашистов, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, комментируя удар ВСУ по Хорлам в... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:56:00+03:00
2026-01-01T12:56:00+03:00
Укронацисты переплюнули по жестокости фашистов, заявили в Госдуме

Шолбан Кара-оол: укронацисты переплюнули по изощренной жестокости фашистов

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Укронацисты давно переплюнули по изощренной жестокости гитлеровских фашистов, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, комментируя удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что враг нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
"Укронацисты давно переплюнули по изощренной жестокости гитлеровских фашистов. Таких тварей ждет только один конец, и он для них плохой", - написал Кара-оол в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что укронацисты специальным образом совершили массовый теракт в новогоднюю ночь, целясь в мирные объекты и в мирных граждан.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Атака в Херсонской области была спланирована заранее, заявил МИД
