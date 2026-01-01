https://ria.ru/20260101/gosduma-2065939865.html
Укронацисты переплюнули по жестокости фашистов, заявили в Госдуме
Укронацисты переплюнули по жестокости фашистов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.01.2026
Укронацисты переплюнули по жестокости фашистов, заявили в Госдуме
Укронацисты давно переплюнули по изощренной жестокости гитлеровских фашистов, заявил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, комментируя удар ВСУ по Хорлам в... РИА Новости, 01.01.2026
2026-01-01T12:56:00+03:00
2026-01-01T12:56:00+03:00
2026-01-01T12:56:00+03:00
в мире
херсонская область
светлана петренко
шолбан кара-оол
черное море
владимир сальдо
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20260101/mid-2065939764.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , светлана петренко, шолбан кара-оол, черное море, владимир сальдо, россия, госдума рф, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Херсонская область , Светлана Петренко, Шолбан Кара-оол, Черное море, Владимир Сальдо, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Укронацисты переплюнули по жестокости фашистов, заявили в Госдуме
Шолбан Кара-оол: укронацисты переплюнули по изощренной жестокости фашистов