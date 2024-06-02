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Володин обсудил с Сергеенко вопросы межпарламентского взаимодействия

Володин обсудил с Сергеенко вопросы межпарламентского взаимодействия - РИА Новости, 02.06.2024

Володин обсудил с Сергеенко вопросы межпарламентского взаимодействия

Состоялась встреча спикера Госдумы, председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Вячеслава Володина с... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T19:13

2024-06-02T19:13

2024-06-02T19:13

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Состоялась встреча спикера Госдумы, председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Вячеслава Володина с председателем палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Игорем Сергеенко в Алма-Ате, они обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства и ПА ОДКБ. "В воскресенье, 2 июня, в Алматы состоялась встреча председателя Государственной Думы, председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко. Они прибыли в Казахстан для участия в заседании Совета ПА ОДКБ", - говорится в сообщении на сайте Госдумы. В ходе встречи участники обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства и ПА ОДКБ, дальнейшей гармонизации и сближения законодательства, реализации 28 интеграционных союзных программ, определенных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Володин подчеркнул, что Белоруссию и Россию связывают не просто партнерские отношения, это братские народы и ключевые союзники. Володин прибыл в воскресенье в Алма-Ату, где 3 июня состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ. Его участники обсудят вопросы гармонизации законодательства и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности. Володин также проведёт ряд двусторонних встреч, говорится на сайте Госдумы. В составе делегации Государственной Думы - заместители председателя ГД Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков, председатели комитетов по охране здоровья Бадма Башанкаев, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по обороне Андрей Картаполов, по экономической политике Максим Топилин, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев.

https://ria.ru/20240531/odkb-1949596808.html

https://ria.ru/20240420/odkb-1940755964.html

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