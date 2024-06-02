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Володин обсудил с Сергеенко вопросы межпарламентского взаимодействия - РИА Новости, 02.06.2024
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19:13 02.06.2024
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Володин обсудил с Сергеенко вопросы межпарламентского взаимодействия
Володин обсудил с Сергеенко вопросы межпарламентского взаимодействия - РИА Новости, 02.06.2024
Володин обсудил с Сергеенко вопросы межпарламентского взаимодействия
Состоялась встреча спикера Госдумы, председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Вячеслава Володина с... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T19:13
2024-06-02T19:13
алма-ата
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Состоялась встреча спикера Госдумы, председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Вячеслава Володина с председателем палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Игорем Сергеенко в Алма-Ате, они обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства и ПА ОДКБ. "В воскресенье, 2 июня, в Алматы состоялась встреча председателя Государственной Думы, председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко. Они прибыли в Казахстан для участия в заседании Совета ПА ОДКБ", - говорится в сообщении на сайте Госдумы. В ходе встречи участники обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства и ПА ОДКБ, дальнейшей гармонизации и сближения законодательства, реализации 28 интеграционных союзных программ, определенных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Володин подчеркнул, что Белоруссию и Россию связывают не просто партнерские отношения, это братские народы и ключевые союзники. Володин прибыл в воскресенье в Алма-Ату, где 3 июня состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ. Его участники обсудят вопросы гармонизации законодательства и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности. Володин также проведёт ряд двусторонних встреч, говорится на сайте Госдумы. В составе делегации Государственной Думы - заместители председателя ГД Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков, председатели комитетов по охране здоровья Бадма Башанкаев, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по обороне Андрей Картаполов, по экономической политике Максим Топилин, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев.
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алма-ата, россия, белоруссия, вячеслав володин, владимир путин, александр лукашенко, снг, госдума рф, одкб, в мире
Алма-Ата, Россия, Белоруссия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ, Госдума РФ, ОДКБ, В мире
Володин обсудил с Сергеенко вопросы межпарламентского взаимодействия

Володин обсудил с Сергеенко вопросы межпарламентского взаимодействия в Алма-Ате

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Состоялась встреча спикера Госдумы, председателя Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Вячеслава Володина с председателем палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Игорем Сергеенко в Алма-Ате, они обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства и ПА ОДКБ.
"В воскресенье, 2 июня, в Алматы состоялась встреча председателя Государственной Думы, председателя ПА ОДКБ Вячеслава Володина с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко. Они прибыли в Казахстан для участия в заседании Совета ПА ОДКБ", - говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Алматы. 31 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Запад стремится подорвать союзнические отношения в ОДКБ, заявил Белоусов
31 мая, 11:01
В ходе встречи участники обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства и ПА ОДКБ, дальнейшей гармонизации и сближения законодательства, реализации 28 интеграционных союзных программ, определенных президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Володин подчеркнул, что Белоруссию и Россию связывают не просто партнерские отношения, это братские народы и ключевые союзники.
Володин прибыл в воскресенье в Алма-Ату, где 3 июня состоится заседание Совета Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ. Его участники обсудят вопросы гармонизации законодательства и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин на заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Договор о коллективной безопасности ОДКБ
20 апреля, 00:26
Володин также проведёт ряд двусторонних встреч, говорится на сайте Госдумы.
В составе делегации Государственной Думы - заместители председателя ГД Шолбан Кара-оол и Владислав Даванков, председатели комитетов по охране здоровья Бадма Башанкаев, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по обороне Андрей Картаполов, по экономической политике Максим Топилин, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев.
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации
28 марта, 07:06
 
Алма-АтаРоссияБелоруссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСНГГосдума РФОДКБВ мире
 
 
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