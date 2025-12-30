В Госдуме заявили, что у киевского режима помутнены ориентиры

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У киевского режима помутнены ориентиры и отсутствует понимание конечной цели, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол ("Единая Россия").
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Он отметил, что, несмотря на то, что западные спонсоры оснащают ВСУ передовым оружием, ничего у них не выходит, потому что никакого духоподъемного настроения в рядах ВСУ и в украинском обществе давно нет.
"Применив 91 ударный беспилотный летательный аппарат дальнего действия против нашего президента, они подписали себе смертный приговор", - добавил вице-спикер ГД.