18:19 06.11.2025 (обновлено: 20:23 06.11.2025)
Путин одобрил идею запретить продажу вейпов в России
Владимир Путин одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. РИА Новости, 06.11.2025
2025-11-06T18:19:00+03:00
2025-11-06T20:23:00+03:00
экономика, россия, владимир путин, снг, нижегородская область, госдума рф, глеб никитин, вячеслав володин, общество, здоровье - общество, вейпы
Экономика, Россия, Владимир Путин, СНГ, Нижегородская область, Госдума РФ, Глеб Никитин, Вячеслав Володин, Общество, Здоровье - Общество, Вейпы
© РИА Новости / POOL | Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума Россия — спортивная держава в Самаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин одобрил предложение ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России.
С такой инициативой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Президент в ответ одобрительно кивнул, отметив, что с идеей согласно и правительство.
«
"Вот, Дмитрий Николаевич головой кивает. Наше правительство это поддерживает", — отметил он.
Лещинская рассказала, что подобные запреты есть в других странах и опыт был положительным. Путин призвал также заниматься просветительской работой среди молодежи.
В конце августа глава государства поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Соответствующий законопроект направлен в правительство, концептуально его поддержал Роспотребнадзор.
Прохожий на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Онколог назвал вейпы ловушкой для новых потенциальных онкопациентов
31 мая, 03:50
Как сообщал РИА Новости вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол, депутаты должны были начать работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России в осеннюю сессию.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин позже отмечал, что абсолютное большинство депутатов поддерживают полный запрет продажи вейпов и жидкостей к ним, уже принятые меры по борьбе с ними он назвал половинчатыми. Он напомнил, что в проведенном им опросе на эту тему приняли участие 265 тысяч человек, из которых 74 процента выступили за запрет.
С 2023 года в России запрещена продажа электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. За это предусмотрены штрафы, а за неоднократное правонарушение грозит уголовная ответственность.
Опрос
Вы поддерживаете запрет вейпов?
Проголосовали:43463
28 января 2023, 08:37
 
Экономика Россия Владимир Путин СНГ Нижегородская область Госдума РФ Глеб Никитин Вячеслав Володин Общество Здоровье - Общество Вейпы
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
