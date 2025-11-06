Путин одобрил идею запретить продажу вейпов в России

С такой инициативой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская. Президент в ответ одобрительно кивнул, отметив, что с идеей согласно и правительство.

"Вот, Дмитрий Николаевич головой кивает. Наше правительство это поддерживает", — отметил он.

С 2023 года в России запрещена продажа электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции детям. За это предусмотрены штрафы, а за неоднократное правонарушение грозит уголовная ответственность.