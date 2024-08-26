https://ria.ru/20240826/volodin-1968603412.html

Участники программы "Время героев" пройдут стажировку в Госдуме

Участники программы "Время героев" пройдут стажировку в Госдуме - РИА Новости, 26.08.2024

Участники программы "Время героев" пройдут стажировку в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение, утверждающее порядок прохождения стажировки участниками специальной программы обучения кадров... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T19:10

2024-08-26T19:10

2024-08-26T19:10

специальная военная операция на украине

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шолбан кара-оол

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение, утверждающее порядок прохождения стажировки участниками специальной программы обучения кадров "Время героев" в ГД и аппарате Думы, сообщил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. "Утвердить прилагаемый порядок прохождения стажировки (практики) участников специальной программы обучения кадров "Время героев" в Государственной Думе… и аппарате Государственной Думы", - сказано в тексте распоряжения, опубликованного в Telegram-канале Кара-оола. Вице-спикер отметил, что нужно создать все условия для успешной стажировки ветеранов специальной военной операции в Госдуме и аппарате Госдумы. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что программа будет реализована на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС. Регистрация участников отбора завершилась 8 апреля, всего было подано более 44 тысяч заявок.

https://ria.ru/20240724/itogi-1961817289.html

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россия, шолбан кара-оол, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф