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Участники программы "Время героев" пройдут стажировку в Госдуме - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:10 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/volodin-1968603412.html
Участники программы "Время героев" пройдут стажировку в Госдуме
Участники программы "Время героев" пройдут стажировку в Госдуме - РИА Новости, 26.08.2024
Участники программы "Время героев" пройдут стажировку в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение, утверждающее порядок прохождения стажировки участниками специальной программы обучения кадров... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T19:10
2024-08-26T19:10
специальная военная операция на украине
россия
шолбан кара-оол
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение, утверждающее порядок прохождения стажировки участниками специальной программы обучения кадров "Время героев" в ГД и аппарате Думы, сообщил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. "Утвердить прилагаемый порядок прохождения стажировки (практики) участников специальной программы обучения кадров "Время героев" в Государственной Думе… и аппарате Государственной Думы", - сказано в тексте распоряжения, опубликованного в Telegram-канале Кара-оола. Вице-спикер отметил, что нужно создать все условия для успешной стажировки ветеранов специальной военной операции в Госдуме и аппарате Госдумы. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что программа будет реализована на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС. Регистрация участников отбора завершилась 8 апреля, всего было подано более 44 тысяч заявок.
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россия, шолбан кара-оол, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Шолбан Кара-оол, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Участники программы "Время героев" пройдут стажировку в Госдуме

Володин утвердил порядок стажировки участников программы "Время героев"

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Военный ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение, утверждающее порядок прохождения стажировки участниками специальной программы обучения кадров "Время героев" в ГД и аппарате Думы, сообщил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.
"Утвердить прилагаемый порядок прохождения стажировки (практики) участников специальной программы обучения кадров "Время героев" в Государственной Думе… и аппарате Государственной Думы", - сказано в тексте распоряжения, опубликованного в Telegram-канале Кара-оола.
Вице-спикер отметил, что нужно создать все условия для успешной стажировки ветеранов специальной военной операции в Госдуме и аппарате Госдумы.
В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что программа будет реализована на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС. Регистрация участников отбора завершилась 8 апреля, всего было подано более 44 тысяч заявок.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияШолбан Кара-оолВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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