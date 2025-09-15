https://ria.ru/20250915/gosduma-2041951221.html

В ГД оценили, как запрет продажи вейпов скажется на борьбе с наркотиками

В ГД оценили, как запрет продажи вейпов скажется на борьбе с наркотиками - РИА Новости, 15.09.2025

В ГД оценили, как запрет продажи вейпов скажется на борьбе с наркотиками

Полный запрет продажи вейпов в России позволит более эффективно бороться с контрабандой наркотиков в стране, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране РИА Новости, 15.09.2025

2025-09-15T07:22:00+03:00

2025-09-15T07:22:00+03:00

2025-09-15T07:22:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

аглая тарасова

сергей леонов

шолбан кара-оол

госдума рф

домодедово (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969171336_0:0:1484:835_1920x0_80_0_0_69d04708d42f12feac31ba7a94a4edef.jpg

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Полный запрет продажи вейпов в России позволит более эффективно бороться с контрабандой наркотиков в стране, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что актриса Аглая Тарасова задержана с 0,38 грамма наркотиков в аэропорту "Домодедово". 5 сентября Домодедовский суд Московской области освободил Тарасову, обвиняемую в контрабанде наркотических веществ, из-под стражи. "На днях прогремела новость о том, что известная актриса Аглая Тарасова подозревается в контрабанде 0,4 грамма масла каннабиса, которые были спрятаны в вейпе. Затрону аспект транспортировки наркотика. Считаю, что полный запрет на продажу в России исключит даже намек на наличие наркотической жидкости в вейпах, так как самих вейпов в продаже не будет. А значит и такой простой способ замаскировать наркотик под жидкость для вейпа будет исключен", - сказал Леонов. Парламентарий уточнил, что в вейпах по умолчанию используется никотиновая жидкость, следовательно, каждое устройство предполагает наличие отсека для жидкости. "А вот из чего будет состоять жидкость остается тайной для всех. Но не в случае с Аглаей Тарасовой, чей замысел был раскрыт на таможне в аэропорту", - заключил он. Ранее вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявил РИА Новости, что депутаты ГД в осеннюю сессию начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России.

https://ria.ru/20250623/prodazha-2024922457.html

https://ria.ru/20250120/veyp-1994672776.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, московская область (подмосковье), аглая тарасова, сергей леонов, шолбан кара-оол, госдума рф, домодедово (аэропорт)