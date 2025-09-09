https://ria.ru/20250909/veypy-2040574378.html

Госдума осенью начнет работу над законопроектом о запрете вейпов

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы в осеннюю сессию начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 августа сообщил, что палата в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов. "Принят ряд законов в этой области, введены штрафы и уголовная ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, но все они являются "половинчатыми". Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который занимает принципиальную позицию в деле защиты здоровья детей и молодежи, хорошо чувствует позицию депутатов, и он выразил нашу общую волю и позицию по поводу того, что да, действительно, в Госдуме мы уже все созрели для того, чтобы принять закон о запрете вейпов. И я уверен в том, что с первого дня осенней сессии мы активно начнем работать над законопроектом о запрете вейпов и пройдем все рубежи законодательных этапов, тем более есть поддержка главы государства", - сказал Кара-оол. Вице-спикер ГД отметил, что все фракции палаты парламента единодушно поддерживают полный запрет вейпов. Он уточнил, что постепенная работа в этом направлении длится уже более трех лет. "Последствия от продажи вейпов для здоровья нации будут серьезными. Мы можем потерять будущее поколение. Это не то, что можно исчислять в финансах. Прежде всего, это людской потенциал. Депутаты Госдумы поддерживают инициативу президента РФ Владимира Путина о том, чтобы провести на территории Нижегородской области эксперимент о наделении региона полномочиями по полному запрету вейпов", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

