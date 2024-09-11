https://ria.ru/20240911/gosduma-1972081658.html
В Госдуме предложили сделать День трезвости государственным праздником
В Госдуме предложили сделать День трезвости государственным праздником - РИА Новости, 11.09.2024
В Госдуме предложили сделать День трезвости государственным праздником
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать День трезвости в РФ государственным праздником и ввести в школах и университетах "Урок трезвости", на котором... РИА Новости, 11.09.2024
2024-09-11T13:36
2024-09-11T13:36
2024-09-11T18:55
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать День трезвости в РФ государственным праздником и ввести в школах и университетах "Урок трезвости", на котором расскажут о вреде алкоголя. Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября. "Считаю, что 11 сентября должен стать государственным праздников - Днем трезвости в Российской Федерации", - сказал Хамзаев РИА Новости. Он отметил, что в России уменьшается количество потребления алкоголя и число связанных с ним преступлений. "Мы должны и дальше продвигать нормы здорового, трезвого образа жизни. Нужно официально закрепить День трезвости, который будет хорошим напоминанием для наших граждан вести здоровый образ жизни, отказаться от пагубных привычек", - добавил депутат. Хамзаев предложил в этот день давать возможность людям бесплатно посещать государственные бассейны, проводить спортивно-массовые мероприятия, дни открытых дверей в спортивных клубах, а также лекции о вреде алкоголя в школах и университетах - "Уроки трезвости".Предложение Хамзаева также поддержал вице-спикер ГД Шолбан Кара-оол. "Я за то, чтобы День трезвости признать праздничным днем со всеми смысловыми действиями в этот день", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240911/rossiya-1972037338.html
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общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, шолбан кара-оол
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Шолбан Кара-оол
В Госдуме предложили сделать День трезвости государственным праздником
Депутат Хамзаев предложил сделать День трезвости государственным праздником
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать День трезвости в РФ государственным праздником и ввести в школах и университетах "Урок трезвости", на котором расскажут о вреде алкоголя.
Всероссийский день трезвости отмечается 11 сентября.
"Считаю, что 11 сентября должен стать государственным праздников - Днем трезвости в Российской Федерации", - сказал Хамзаев РИА Новости.
Он отметил, что в России
уменьшается количество потребления алкоголя и число связанных с ним преступлений.
"Мы должны и дальше продвигать нормы здорового, трезвого образа жизни. Нужно официально закрепить День трезвости, который будет хорошим напоминанием для наших граждан вести здоровый образ жизни, отказаться от пагубных привычек", - добавил депутат.
Хамзаев предложил в этот день давать возможность людям бесплатно посещать государственные бассейны, проводить спортивно-массовые мероприятия, дни открытых дверей в спортивных клубах, а также лекции о вреде алкоголя в школах и университетах - "Уроки трезвости".
Предложение Хамзаева также поддержал вице-спикер ГД Шолбан Кара-оол
. "Я за то, чтобы День трезвости признать праздничным днем со всеми смысловыми действиями в этот день", - написал он в своем Telegram-канале.