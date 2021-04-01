https://ria.ru/20210401/moskalkova-1603796652.html

Биография Татьяны Москальковой

Биография Татьяны Москальковой

Татьяна Николаевна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске (Белоруссия) в семье офицера ВДВ. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:46

2021-04-01T14:46

2021-04-01T14:47

татьяна москалькова

справки

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Татьяна Николаевна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске (Белоруссия) в семье офицера ВДВ.В 1973 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт по специальности "правоведение", в последующие годы – аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР, докторантуру Академии управления МВД России. Доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор.Трудовую деятельность начала в 1972 году, работала бухгалтером Инюрколлегии.С 1974 по 1984 год была делопроизводителем, консультантом, старшим юрисконсультом по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР.В 1984-2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя начальника Правового департамента МВД России. В сферу деятельности входили правовая экспертиза проектов ведомственных актов на их соответствие законодательству и международным договорам, подготовка проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов. Принимала участие в разработке законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка. С декабря 2007 года по апрель 2016 года – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Являлась председателем Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси, координатором российско-эстонских межпарламентских связей. Представляла интересы России в составе российской делегации в Комиссии по правам человека ООН. Состояла во фракции политической партии "Справедливая Россия", являлась членом президиума Центрального совета партии.22 апреля 2016 года Государственная Дума выбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.1 апреля 2021 года президент России Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.Генерал-майор милиции в отставке. Заслуженный юрист Российской Федерации.Автор более 140 научно-практических работ, сборников, статей, монографий, учебников, комментариев к законодательству.Награждена Орденом Почета, именным огнестрельным оружием, Орденом Святой Ольги и многими ведомственными наградами.Вдова, есть взрослая дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, справки