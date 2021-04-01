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Биография Татьяны Москальковой
Биография Татьяны Москальковой
Татьяна Николаевна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске (Белоруссия) в семье офицера ВДВ. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:46
2021-04-01T14:47
татьяна москалькова
справки
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Татьяна Николаевна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске (Белоруссия) в семье офицера ВДВ.В 1973 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт по специальности "правоведение", в последующие годы – аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР, докторантуру Академии управления МВД России. Доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор.Трудовую деятельность начала в 1972 году, работала бухгалтером Инюрколлегии.С 1974 по 1984 год была делопроизводителем, консультантом, старшим юрисконсультом по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР.В 1984-2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя начальника Правового департамента МВД России. В сферу деятельности входили правовая экспертиза проектов ведомственных актов на их соответствие законодательству и международным договорам, подготовка проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов. Принимала участие в разработке законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка. С декабря 2007 года по апрель 2016 года – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Являлась председателем Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси, координатором российско-эстонских межпарламентских связей. Представляла интересы России в составе российской делегации в Комиссии по правам человека ООН. Состояла во фракции политической партии "Справедливая Россия", являлась членом президиума Центрального совета партии.22 апреля 2016 года Государственная Дума выбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.1 апреля 2021 года президент России Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.Генерал-майор милиции в отставке. Заслуженный юрист Российской Федерации.Автор более 140 научно-практических работ, сборников, статей, монографий, учебников, комментариев к законодательству.Награждена Орденом Почета, именным огнестрельным оружием, Орденом Святой Ольги и многими ведомственными наградами.Вдова, есть взрослая дочь. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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татьяна москалькова, справки

Биография Татьяны Москальковой

14:46 01.04.2021 (обновлено: 14:47 01.04.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
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Татьяна Николаевна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в городе Витебске (Белоруссия) в семье офицера ВДВ.
В 1973 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт по специальности "правоведение", в последующие годы – аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР, докторантуру Академии управления МВД России. Доктор юридических наук, доктор философских наук, профессор.
Трудовую деятельность начала в 1972 году, работала бухгалтером Инюрколлегии.
С 1974 по 1984 год была делопроизводителем, консультантом, старшим юрисконсультом по вопросам помилования Президиума Верховного Совета РСФСР.
В 1984-2007 годах проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя начальника Правового департамента МВД России. В сферу деятельности входили правовая экспертиза проектов ведомственных актов на их соответствие законодательству и международным договорам, подготовка проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов. Принимала участие в разработке законодательных актов, регулирующих сферу охраны правопорядка.
С декабря 2007 года по апрель 2016 года – депутат Государственной думы Федерального собрания РФ, заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Являлась председателем Комиссии по законодательству и регламенту Парламентского собрания Союзного государства России и Беларуси, координатором российско-эстонских межпарламентских связей. Представляла интересы России в составе российской делегации в Комиссии по правам человека ООН. Состояла во фракции политической партии "Справедливая Россия", являлась членом президиума Центрального совета партии.
22 апреля 2016 года Государственная Дума выбрала Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
1 апреля 2021 года президент России Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Генерал-майор милиции в отставке. Заслуженный юрист Российской Федерации.
Автор более 140 научно-практических работ, сборников, статей, монографий, учебников, комментариев к законодательству.
Награждена Орденом Почета, именным огнестрельным оружием, Орденом Святой Ольги и многими ведомственными наградами.
Вдова, есть взрослая дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Татьяна МоскальковаСправки
 
 
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