10:39 09.02.2026 (обновлено: 10:44 09.02.2026)
Москалькова передала Лубинцу список людей, находящихся в СИЗО на Украине
Москалькова передала Лубинцу список людей, находящихся в СИЗО на Украине

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что передала омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу список из нуждающихся в помощи 90 человек, находящихся в СИЗО на Украине за пророссийские взгляды.
"Договорились о проведении верификации гражданских, которые находятся в местах несвободы, в СИЗО, учреждениях пенитенциарной системы за пророссийские интересы. У нас есть список из 90 человек, которые непосредственно ко мне обратились, у многих из них крайне тяжелое самочувствие, требующее медицинской помощи. Мы передали эти списки и в МККК, и уполномоченному по правам человека (Украины - ред.)", - сказала Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
7 февраля, 16:54
 
