Москалькова назвала снос памятников советским воинам варварством

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала варварством снос памятников советским воинам на Западе и Украине и призвала донести эту позицию до ООН.
Москалькова в ходе круглого стола на тему "Общественный контроль и культура: актуальные вопросы и перспективы" отметила, что России не безразличны случаи, когда на Западе и Украине сносятся памятники советским воинам и классикам.
«
"Хотела бы призвать нас выразить от имени круглого стола и наших участников свое отношение к варварскому отношению на Западе, и в данном случае на Украине, к культурным ценностям - к тому, что важно для наших соотечественников, проживающих за рубежом… Это будет очень важно, если мы направим Верховному комиссару ООН по правам человека наше слово, наше отношение к этому культурному явлению", - сказала омбудсмен.
