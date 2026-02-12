Рейтинг@Mail.ru
Москалькова назвала снос памятников советским воинам варварством - РИА Новости, 12.02.2026
22:38 12.02.2026
Москалькова назвала снос памятников советским воинам варварством
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала варварством снос памятников советским воинам на Западе и Украине и призвала донести эту... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
украина, россия, москва, татьяна москалькова, оон, в мире
Украина, Россия, Москва, Татьяна Москалькова, ООН, В мире
Москалькова назвала снос памятников советским воинам варварством

Москалькова назвала варварством снос памятников советским воинам на Западе

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала варварством снос памятников советским воинам на Западе и Украине и призвала донести эту позицию до ООН.
Москалькова в ходе круглого стола на тему "Общественный контроль и культура: актуальные вопросы и перспективы" отметила, что России не безразличны случаи, когда на Западе и Украине сносятся памятники советским воинам и классикам.
«
"Хотела бы призвать нас выразить от имени круглого стола и наших участников свое отношение к варварскому отношению на Западе, и в данном случае на Украине, к культурным ценностям - к тому, что важно для наших соотечественников, проживающих за рубежом… Это будет очень важно, если мы направим Верховному комиссару ООН по правам человека наше слово, наше отношение к этому культурному явлению", - сказала омбудсмен.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин рассказал, зачем сносят памятники, связанные с Россией
21 мая 2025, 09:28
 
