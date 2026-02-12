Рейтинг@Mail.ru
Москалькова продолжает диалог с Киевом по возвращению десяти россиян
17:10 12.02.2026
Москалькова продолжает диалог с Киевом по возвращению десяти россиян
россия
украина
курская область
татьяна москалькова
россия
украина
курская область
россия, украина, курская область, татьяна москалькова
Россия, Украина, Курская область, Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что продолжает диалог с украинской стороной о возвращении в Россию десяти удерживаемых на Украине жителей Курской области.
"Ведем диалог о возвращении десяти курских жителей", - сказала Москалькова журналистам.
Омбудсмен 5 февраля сообщила, что с территории Украины удалось вернуть двух жителей Курской области, еще десять человек по-прежнему удерживаются в Сумах.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Москалькова сообщила о пытках российских военных в украинском плену
РоссияУкраинаКурская областьТатьяна Москалькова
 
 
