Москалькова отправила гуманитарную помощь в Белгородскую область и ЛНР - РИА Новости, 16.02.2026
16:48 16.02.2026
Москалькова отправила гуманитарную помощь в Белгородскую область и ЛНР
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат отправил гуманитарную помощь для жителей Белгородской области и Луганской...
белгородская область, луганская народная республика, россия, татьяна москалькова
Москалькова отправила гуманитарную помощь в Белгородскую область и ЛНР

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат отправил гуманитарную помощь для жителей Белгородской области и Луганской Народной Республики, а также бойцов, выполняющих задачи СВО в этих регионах.
"Сегодня в преддверии 23 февраля, Дня защитника Отечества, мы направляем гуманитарный груз на два направления: в Белгородскую область и Луганскую Народную Республику. Благодаря нашим друзьям, единомышленникам, совершенно замечательным, неравнодушным людям… Мы направляем спецтехнику, вещи для детей, продукты питания - направляем все то, что сегодня так необходимо тем, кто встал на борьбу с неонацизмом, и кто пострадал от жестоких обстрелов и бомбежек неонацистов", - сказала Москалькова.
Гуманитарная колонна отправилась от Дома прав человека в Москве. В состав груза вошли медикаменты и средства оказания первой помощи, две тонны продуктов питания, детская одежда и игрушки, протеиновые батончики, мясные чипсы и сублимированные супы для бойцов.
Также омбудсмен поблагодарила губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и главу Курской области Александра Хинштейна за поддержку тех, кто пострадал от преступлений ВСУ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Часть спасенных украинцев захотела остаться в России, заявила Москалькова
