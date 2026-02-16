Москалькова отправила гуманитарную помощь в Белгородскую область и ЛНР

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ее аппарат отправил гуманитарную помощь для жителей Белгородской области и Луганской Народной Республики, а также бойцов, выполняющих задачи СВО в этих регионах.