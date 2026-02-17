https://ria.ru/20260217/propavshie-2074928646.html
Москалькова рассказала о поисках 400 без вести пропавших в Курской области
Пока не удалось установить судьбу еще 400 без вести пропавших в Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 17.02.2026
