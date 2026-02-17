Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о поисках 400 без вести пропавших в Курской области - РИА Новости, 17.02.2026
12:42 17.02.2026 (обновлено: 12:43 17.02.2026)
Москалькова рассказала о поисках 400 без вести пропавших в Курской области
Москалькова рассказала о поисках 400 без вести пропавших в Курской области
Пока не удалось установить судьбу еще 400 без вести пропавших в Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова рассказала о поисках 400 без вести пропавших в Курской области

Москалькова: в Курской области не удалось установить судьбу 400 пропавших

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пока не удалось установить судьбу еще 400 без вести пропавших в Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы входим в состав рабочей группы (главы Курской области Александра) Хинштейна и по без вести пропавшим. Надо сказать, что в этом регионе в отношении каждого без вести пропавшего заведено розыскное дело и план мероприятий. Осталось 400 человек, (судьбу - ред.) которых мы не смогли установить", - сказала Москалькова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Она подчеркнула, что сегодня продолжают удерживаться на территории Украины десять курских жителей, по возвращению которых омбудсмен каждый день ведет диалог с украинской стороной.
